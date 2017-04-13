DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YapÄ± Merkezi, DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ± inÅŸa ediyor. YaklaÅŸÄ±k 1.1 milyar dolarlÄ±k Tanzanya DarÃ¼sselam â€“ Morogoro Demiryolu Projesiâ€™nin temeli atÄ±ldÄ±. 1.224 kmâ€™lik toplam hattÄ±n ilk kesimi olan 205 kmâ€™lik bu proje, hattÄ±n en kritik kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. 5 kÄ±sÄ±mdan oluÅŸan hat tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanyaâ€™yÄ± birbirine baÄŸlayacak ve aynÄ± zamanda DoÄŸu Afrikaâ€™yÄ± Hint Okyanusuâ€™na aÃ§acak.
TÃ¼rkiyeâ€™den lider YapÄ± Merkezi ve Portekizâ€™den Mota-Engilâ€™in oluÅŸturduÄŸu Ortak GiriÅŸim, Tanzanyaâ€™da inÅŸa edilecek ÅŸehirlerarasÄ± ilk standart aÃ§Ä±klÄ±klÄ± (1435mm) ve elektrikli raylÄ± sistem olan DarÃ¼sselam â€“ Morogoro Demiryolu Projesi ile, Afrikaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli turizm bÃ¶lgelerinden olan DarÃ¼sselamâ€™Ä±n ticaret ve turizmde atÄ±lÄ±m yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. 5 kÄ±sÄ±mdan oluÅŸan hat tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanyaâ€™yÄ± birbirine baÄŸlayacak ve aynÄ± zamanda DoÄŸu Afrikaâ€™yÄ± Hint Okyanusuâ€™na aÃ§acak.
6 AralÄ±k 2016 tarihinde Tanzanya DemiryollarÄ± Ä°daresi RAHCO (Reli Assets Holding Company Limited), tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± ihaleye, TÃ¼rkiyeâ€™den YapÄ± Merkezi ve Portekizâ€™den Mota â€“ Engil firmalarÄ± ortak teklif vermiÅŸ ve ihaleyi kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
160 KM HIZLA Ä°LERLEYECEK
Anahtar teslim olarak inÅŸa edilecek proje kapsamÄ±nda; DarÃ¼sselam â€“ Morogoro arasÄ±nda tasarÄ±m hÄ±zÄ± 160km/s olarak inÅŸa edilecek 205 km tek hat, demiryolunun tÃ¼m tasarÄ±m iÅŸleri, altyapÄ± inÅŸaat iÅŸleri, ray dÃ¶ÅŸeme, sinyalizasyon, haberleÅŸme sistemleri, yedek parÃ§a temini, elektrifikasyon ve personel eÄŸitimi bulunuyor. 30 aylÄ±k proje sÃ¼resince toplam 33 milyon metrekÃ¼plÃ¼k kazÄ± iÅŸi yapÄ±lacak; 96 adet 6.500 metrelik kÃ¶prÃ¼ ve alt-Ã¼st geÃ§itler, 460 adet menfez, 6 istasyon ve tamir bakÄ±m atÃ¶lyesi inÅŸa edilecek.
DarÃ¼sselam â€“ Mwanza Demiryolu planlanan iÅŸletme Ã¶zellikleri nedeniyle daha az maliyetle mal ve yolcu taÅŸÄ±yarak hizmet verdiÄŸi bÃ¶lgelerde zenginlik ve istihdam yaratacak. BÃ¶ylece bÃ¶lgeler arasÄ± gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± dengesizliÄŸinin azalmasÄ±na da katkÄ± saÄŸlayacak.
UGANDA VE KONGO'YU DENÄ°ZE BAÄžLAYACAK
Tanzanya DemiryollarÄ± Ä°daresiâ€™nin (RAHCO) planladÄ±ÄŸÄ± DarÃ¼sselam â€“ Mwanza arasÄ±ndaki 1224 km uzunluÄŸunda yÃ¼ksek kapasiteli demiryolu yatÄ±rÄ±mÄ±, 5 aÅŸamaya bÃ¶lÃ¼nÃ¼p ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ± Merkezi liderliÄŸindeki Ortak GiriÅŸiminin inÅŸa edeceÄŸi DarÃ¼sselam â€“ Morogoro kesimi, planlanan hattÄ±n en kritik kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. DarÃ¼sselamâ€™Ä±n liman kenti olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz eden projenin Tanzanyaâ€™nÄ±n ticaretine ve turizmine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunacak olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, denize kÄ±yÄ±sÄ± bulunmayan Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi Ã¼lkelerin zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ±nÄ± ihraÃ§ etmesine de olanak saÄŸlayacak.
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DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
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