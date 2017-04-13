DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:16, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

"GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Priti Patel, GÃ¼ney Sudan'da kabileler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n soykÄ±rÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, uluslararasÄ± kamuoyuna on binlerce kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an Ã§atÄ±ÅŸmalara son vermesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete baskÄ± yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Patel, Uganda'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi GÃ¼ney Sudan'da "arazi yÃ¼zÃ¼nden katliamlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insanlarÄ±n boÄŸazlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini" belirtti.

KomÅŸu Ã¼lke Uganda'da 800 binin Ã¼zerinde GÃ¼ney SudanlÄ±nÄ±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret eden Patel, kÃ¶ylerin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlara tecavÃ¼z edildiÄŸini ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede yiyeceÄŸin silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¼ney Sudan'daki durumu "nefret uyandÄ±rÄ±cÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±" olarak nitelendiren Patel, "BÃ¶lge Ã¼lkelerinin liderleri, bu duruma kayÄ±tsÄ±z kalamazlar. Liderlerin, bir an Ã¶nce eyleme geÃ§mesi iÃ§in GÃ¼ney Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'e Ã§aÄŸrÄ±da bulunmasÄ± gerekiyor. GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu geÃ§en ay, uzun sÃ¼redir iÃ§ savaÅŸ ve kÄ±tlÄ±kla boÄŸuÅŸan GÃ¼ney Sudan'da soykÄ±rÄ±m derecesine varan etnik temizliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Sudan'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, CumhurbaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. Ä°Ã§ savaÅŸta yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, milyonlarca kiÅŸi evini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Taraflar, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.