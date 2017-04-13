DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Priti Patel, GÃ¼ney Sudan'da kabileler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n soykÄ±rÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, uluslararasÄ± kamuoyuna on binlerce kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an Ã§atÄ±ÅŸmalara son vermesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete baskÄ± yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Patel, Uganda'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi GÃ¼ney Sudan'da "arazi yÃ¼zÃ¼nden katliamlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insanlarÄ±n boÄŸazlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini" belirtti.
KomÅŸu Ã¼lke Uganda'da 800 binin Ã¼zerinde GÃ¼ney SudanlÄ±nÄ±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret eden Patel, kÃ¶ylerin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlara tecavÃ¼z edildiÄŸini ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede yiyeceÄŸin silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¼ney Sudan'daki durumu "nefret uyandÄ±rÄ±cÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±" olarak nitelendiren Patel, "BÃ¶lge Ã¼lkelerinin liderleri, bu duruma kayÄ±tsÄ±z kalamazlar. Liderlerin, bir an Ã¶nce eyleme geÃ§mesi iÃ§in GÃ¼ney Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'e Ã§aÄŸrÄ±da bulunmasÄ± gerekiyor. GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu geÃ§en ay, uzun sÃ¼redir iÃ§ savaÅŸ ve kÄ±tlÄ±kla boÄŸuÅŸan GÃ¼ney Sudan'da soykÄ±rÄ±m derecesine varan etnik temizliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Sudan'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, CumhurbaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. Ä°Ã§ savaÅŸta yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, milyonlarca kiÅŸi evini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Taraflar, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
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BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Amerikan AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± KÃ¼ntay, ''Kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± ABD'nin Esed rejimin vurmasÄ±, Trump'Ä±n iÃ§ politikada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan kaynaklanÄ±yor" dedi
Otomobil fuarÄ± New York Auto Show cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Bine yakÄ±n otomobil ve arazi aracÄ±nÄ±n on gÃ¼n boyunca sergileneceÄŸi fuarÄ±n binlerce ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlamasÄ± bekleniyor.
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Avrupa Ekonomik YÃ¼ksek Konseyi ve Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye Ã¼lkelerin temsilcileri yarÄ±n KÄ±rgÄ±zistanâ€™da bir araya gelecek
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, "Kanada, BMGK oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya'nÄ±n vetosundan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymuÅŸtur. BM'deki sistemli tÄ±kanÄ±klÄ±k, Suriyelilerin acÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geliyor ve Suriye'deki zulmÃ¼n faillerinin hesap vermesini Ã¶nlÃ¼yor" dedi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, "Bu karar anlaÅŸÄ±lmaz ve yanlÄ±ÅŸ olmakla birlikte Suriye rejimine katliamlarÄ± konusunda garanti vermektedir" dedi
Ä°DDEF Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Turan, "Ehli sÃ¼nnet anlayÄ±ÅŸÄ±, biz oldukÃ§a dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerine kadar var olacaktÄ±r, maddi ve manevi yanÄ±mÄ±zda olan bu anlayÄ±ÅŸ, bu Ã§orak topraklarÄ± hizmetle yeÅŸertecektir"
Pekin yÃ¶netimi Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na mÃ¼lteci krizinin Ã§Ä±kmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da asker yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±bbi yardÄ±m gÃ¶nderdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n Ã¼retilmiÅŸ raporlardan ibaret olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen BM GÃ¼venlik Konseyi karar tasarÄ±sÄ±nÄ± Rusya veto etti