'Avrupa, TÃ¼rkiye'ye Ã§ifte standart uyguluyor'

Afganistan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ KonseyiÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Abdulkerim Haddam, Avrupa Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ifte standart uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rkiye'nin bakanlarÄ± ve milletvekillerinin kendi halkÄ±yla buluÅŸmasÄ±na izin verilmezkenÂ terÃ¶ristlerin her yerde miting ve eylem yapmasÄ±nÄ± izin verilmesini "utanÃ§ verici bir tablo" olarak niteledi.
Haddam yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiyeÂ Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± savunan bir Ã¼lke olduÄŸu iÃ§in Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye ve Ã¶zellikleÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ aleyhine Ã§eÅŸitli ithamlarda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
"Avrupa Ã¼lkeleri, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ifte standart uyguluyor. TÃ¼rkiye'nin bakanlarÄ± ve milletvekillerinin kendi halkÄ±yla buluÅŸmasÄ±na izin verilmezken terÃ¶ristlerin her yerde miting ve eylem yapmasÄ±nÄ± izin veriliyor. Bu utanÃ§ verici bir tablo.'' diyen Haddam, Avrupa'nÄ±n sÃ¶z konusu tutumu karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n daha da birleÅŸeceÄŸine dikkati Ã§ekti.
TÃ¼rkiye'nin AK Parti iktidarÄ±ndan Ã¶nce borÃ§ bataÄŸÄ±nda bir Ã¼lke olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunan Haddam, ErdoÄŸan liderliÄŸindeki AK Parti'nin iktidara gelmesiyle TÃ¼rkiye ekonomisinin Ã§ok gÃ¼Ã§lendiÄŸini ve kimseye borcunun kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Haddam, ''TÃ¼rkiye, ErdoÄŸan'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ doÄŸru siyaset sayesinde dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi oldu. TÃ¼rkiye'nin her yerine duble yollar yapÄ±ldÄ±, modern havalimanlarÄ± inÅŸa edildi ve TÃ¼rkiye her aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§lÃ¼ ve modern bir Ã¼lke haline geldi. Biz bunu dÄ±ÅŸarÄ±dan daha iyi gÃ¶rebiliyoruz.'' diye konuÅŸtu. Haddam, TÃ¼rkiye'nin savunma sanayinde ve diÄŸer alanlarda da kendi imkanlarÄ±yla yerli Ã¼retime geÃ§tiÄŸini, bu geliÅŸmenin bir Ã¼lkenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
TÃ¼rkiye'nin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda "evet" oylarÄ±yla daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini dile getiren Haddam, 16 Nisan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin kaderini deÄŸiÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi.
''TÃ¼rk halkÄ± kimin ne olduÄŸunu iyi biliyor, bu nedenle de Ã§oÄŸu 'evet' oyu kullanacaktÄ±r'' diye konuÅŸan Haddam, ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± kimsenin gÃ¶z ardÄ± edemeyeceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Haddam, ''TÃ¼rkiye ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in 'evet' Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nda 'evet' Ã§Ä±karsa hepimiz kazanacaÄŸÄ±z, bunu kimse unutmasÄ±n.'' dedi.
TÃ¼rkiye ile Afganistan arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerinin ebedi kalacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Haddam, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
''BirÃ§ok Ã¼lke, Afganistan'a kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in yardÄ±m ediyor ancak TÃ¼rkiye, dostluk gereÄŸi herhangi bir beklenti iÃ§inde olmadan bizim yardÄ±mÄ±mÄ±za koÅŸuyor. Bu nedenle Ã¼lkemizde TÃ¼rkiye ve ErdoÄŸan sevgisi giderek artÄ±yor, bu da bizi sevindiriyor. TÃ¼rkiye'nin Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± asla unutamayÄ±z, bizler ErdoÄŸan'Ä±n kazanmasÄ±nÄ± istiyoruz, o kazanÄ±rsa biz kazanÄ±rÄ±z, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kazanÄ±r.''
Afganistan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Konseyi, Taliban ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak iÃ§in 5 EylÃ¼l 2010'da kurulmuÅŸtu.
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Afganistan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Konseyi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haddam, "Avrupa Ã¼lkeleri, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ifte standart uyguluyor" dedi
Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
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