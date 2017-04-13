DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu ve saldÄ±rÄ±da yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ olduÄŸu iddia edildi.
Suriye ordusu, ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi uluslararasÄ± koalisyonun bombardÄ±manÄ±nda DEAÅž'a ait zehirli gaz deposunun isabet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Resmi televizyonun haberine gÃ¶re, zehirli gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle aralarÄ±nda sivillerin de olduÄŸu yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Haberde bu saldÄ±rÄ±nÄ±n IÅžÄ°D ve El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin elinde kimyasal silah olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± savunuldu.
SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±Â Deyr ez Zor'un doÄŸusundaki Hatila KÃ¶yÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸti, ortaya Ã§Ä±kan beyaz dumanlar bir sÃ¼re sonra sarÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu
Borisov, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i OP ile 4 yÄ±llÄ±k iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi
Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±