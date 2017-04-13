DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:40, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

"ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DEAÅž'Ä± vurdu, yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ var" iddiasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu ve saldÄ±rÄ±da yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ olduÄŸu iddia edildi. Suriye ordusu, ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi uluslararasÄ± koalisyonun bombardÄ±manÄ±nda DEAÅž'a ait zehirli gaz deposunun isabet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Resmi televizyonun haberine gÃ¶re, zehirli gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle aralarÄ±nda sivillerin de olduÄŸu yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Haberde bu saldÄ±rÄ±nÄ±n IÅžÄ°D ve El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin elinde kimyasal silah olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± savunuldu. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±Â Deyr ez Zor'un doÄŸusundaki Hatila KÃ¶yÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸti, ortaya Ã§Ä±kan beyaz dumanlar bir sÃ¼re sonra sarÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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