DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
Filistin
14:01, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡inâ€™de
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡inâ€™de

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Resmi ziyaret iÃ§in Ã‡in'de bulunan Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki, Vang ile bir araya geldi.

Vang, Ä°srail-Filistin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Suriye sorunu, ikili iliÅŸkiler, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistinâ€™in geÃ§en 70 senede tam egemen bir devlet kuramamasÄ±nÄ±n adaletsizlik olduÄŸunu belirtti.

Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±na destek verdiklerini dile getiren Vang, "BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin altÄ±nÄ± oyan Ã§abalar, hemen sona ermeli. Masum sivilleri hedef alan ihlaller ve yeni yerleÅŸim yeri inÅŸaatlarÄ± durdurulmalÄ±." dedi.

Vang, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸini ve uluslararasÄ± toplumun adÄ±m atmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Vang, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir an Ã¶nce baÅŸlamalÄ±, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamalÄ±, barÄ±ÅŸ iÃ§in umut yeÅŸertilmelidir." diye konuÅŸtu.

Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda geÃ§en ay Ã‡inâ€™i ziyaret eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahuâ€™yu da teÅŸvik ettiklerini hatÄ±rlatan Vang, Ã‡inâ€™in 40â€™dan fazla programla Filistinâ€™in kalkÄ±nmasÄ±nÄ± desteklediÄŸini ve bu desteÄŸin gelecekte de sÃ¼receÄŸini belirtti.

Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lara deÄŸinen Vang, "Yasa dÄ±ÅŸÄ± kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. BM'nin Suriyeâ€™de kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik baÄŸÄ±msÄ±z ve kapsamlÄ± bir soruÅŸturma yapmasÄ±nÄ± destekliyoruz. EÄŸer bu eyleme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapÄ±lacaksa bu BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olmalÄ± ya da uluslararasÄ± normlara uygun yapÄ±lmalÄ±." diye konuÅŸtu.

UluslararasÄ± toplumun bu konuda birlik iÃ§inde olmasÄ±nÄ±n ve liderlik etmesinin Ã¶nemini vurgulayan Vang, Ã‡inâ€™in bu konuda yapÄ±cÄ± rol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.

Vang, Rusya'nÄ±n Suriye konusundaki BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin "BMâ€™nin bu soruna karÅŸÄ± birlik halinde olmasÄ±nÄ± gÃ¶rmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Suriye iÃ§in tek doÄŸru yol olduÄŸunu belirten Vang, tÃ¼m taraflarÄ±n Ã¶zellikle ABD ve Rusyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemek ve Ã§atÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in iletiÅŸim kurmasÄ± ve iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

"TEK Ã‡Ä°N Ä°LKESÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el Maliki de 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayanan iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± bitirecek tek Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu dile getirdi. Maliki, Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã‡inâ€™in daha aktif rol oynamasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.

AdÄ±, rengi, bÃ¶lgesi ve ÅŸekli ne olursa olsun terÃ¶re karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelelerini teyit ettiklerini belirten Maliki, Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin tesisinin terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede mihenk taÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Filistin ile Ã‡in'in ikili, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularda iletiÅŸim ve koordinasyon iÃ§inde olduÄŸunu belirten Maliki, Filistin'in "Tek Ã‡in ilkesi"ni desteklediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Â 



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ± 97 kayÄ±p
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 97 kayÄ±p

Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
Senegal'de yangÄ±n 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼
Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼

YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ
Pentagon yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!

Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42 yÄ±lÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da

Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Abe Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir
Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu
Bulgaristan'da Borisov'dan Ä±rkÃ§Ä± partiye ortaklÄ±k teklifi
Bulgaristan'da Borisov'dan Ä±rkÃ§Ä± partiye ortaklÄ±k teklifi

Borisov, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i OP ile 4 yÄ±llÄ±k iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡in de
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡inâ€™de

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi
quot ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DEAÅž'Ä± vurdu yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ var quot
"ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DEAÅž'Ä± vurdu, yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ var" iddiasÄ±

Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Afrika nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±

DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
quot GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r quot
"GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r"

Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor

Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 