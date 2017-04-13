Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡inâ€™de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Resmi ziyaret iÃ§in Ã‡in'de bulunan Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki, Vang ile bir araya geldi.
Vang, Ä°srail-Filistin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Suriye sorunu, ikili iliÅŸkiler, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistinâ€™in geÃ§en 70 senede tam egemen bir devlet kuramamasÄ±nÄ±n adaletsizlik olduÄŸunu belirtti.
Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±na destek verdiklerini dile getiren Vang, "BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin altÄ±nÄ± oyan Ã§abalar, hemen sona ermeli. Masum sivilleri hedef alan ihlaller ve yeni yerleÅŸim yeri inÅŸaatlarÄ± durdurulmalÄ±." dedi.
Vang, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸini ve uluslararasÄ± toplumun adÄ±m atmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Vang, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir an Ã¶nce baÅŸlamalÄ±, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamalÄ±, barÄ±ÅŸ iÃ§in umut yeÅŸertilmelidir." diye konuÅŸtu.
Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda geÃ§en ay Ã‡inâ€™i ziyaret eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahuâ€™yu da teÅŸvik ettiklerini hatÄ±rlatan Vang, Ã‡inâ€™in 40â€™dan fazla programla Filistinâ€™in kalkÄ±nmasÄ±nÄ± desteklediÄŸini ve bu desteÄŸin gelecekte de sÃ¼receÄŸini belirtti.
Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lara deÄŸinen Vang, "Yasa dÄ±ÅŸÄ± kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. BM'nin Suriyeâ€™de kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik baÄŸÄ±msÄ±z ve kapsamlÄ± bir soruÅŸturma yapmasÄ±nÄ± destekliyoruz. EÄŸer bu eyleme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapÄ±lacaksa bu BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olmalÄ± ya da uluslararasÄ± normlara uygun yapÄ±lmalÄ±." diye konuÅŸtu.
UluslararasÄ± toplumun bu konuda birlik iÃ§inde olmasÄ±nÄ±n ve liderlik etmesinin Ã¶nemini vurgulayan Vang, Ã‡inâ€™in bu konuda yapÄ±cÄ± rol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.
Vang, Rusya'nÄ±n Suriye konusundaki BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin "BMâ€™nin bu soruna karÅŸÄ± birlik halinde olmasÄ±nÄ± gÃ¶rmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Suriye iÃ§in tek doÄŸru yol olduÄŸunu belirten Vang, tÃ¼m taraflarÄ±n Ã¶zellikle ABD ve Rusyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemek ve Ã§atÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in iletiÅŸim kurmasÄ± ve iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
"TEK Ã‡Ä°N Ä°LKESÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el Maliki de 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayanan iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Filistin ve Ä°srail arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± bitirecek tek Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu dile getirdi. Maliki, Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã‡inâ€™in daha aktif rol oynamasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.
AdÄ±, rengi, bÃ¶lgesi ve ÅŸekli ne olursa olsun terÃ¶re karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelelerini teyit ettiklerini belirten Maliki, Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin tesisinin terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede mihenk taÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi.
Filistin ile Ã‡in'in ikili, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularda iletiÅŸim ve koordinasyon iÃ§inde olduÄŸunu belirten Maliki, Filistin'in "Tek Ã‡in ilkesi"ni desteklediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
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