Bulgaristan'da Borisov'dan ırkçı partiye ortaklık teklifi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılan erken seçimin ardından üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Boyko Borisov, ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) ile 4 yıllık iktidar ortaklığına hazır olduğunu açıkladı.
Borisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisinin (GERB) OP ile koalisyon kurulmasına ilişkin 18 maddeden oluşan ve ülkenin stratejik politikalarını tanımlayan program belgesini onayladıklarını belirtti.
GERB lideri Borisov, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile koalisyon oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.
OP ile sağlam bir koalisyon oluşturacaklarını inandığını ifade eden Borisov, tarafların büyük tavizlerde bulunarak 2021'ye kadar 21 sayfalık bir belgenin altında imza attığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Anlaşamamış olsaydık, yeniden erken seçime gidilecekti. Seçimde de parlamentodaki dağılım aynı olacak. Yaptığımız görüşmelerde ‘Bulgaristan her şeyin üstündedir’ dedik. Diğer tüm etkenleri de düşündük. Brexit görüşmeleri sürüyor. Türkiye, sınır komşumuz. Makedonya’da hükümet yok. Sırbistan’da her gün protestolar yapılıyor. ABD-Rusya ilişkileri uzun süredir bu kadar gergin olmamıştı.”
OP’yi temsil eden ittifakın eş başkanlarından Valeri Simeonov da 26 Mart seçiminin koalisyon için fazla alternatif sunmadığını söyledi. Simeonov, “Başka hükümet kurma varyantı yok. HÖH ile hiçbir şekilde iş birliği yapılamaz. BSP ve İrade partisiyle hareket etmek gerçekçi olamaz. GERB ile görüşmelerimizde gerekli adımları atarak el sıkıştık.” diye konuştu.
Borisov ve Simeonov, 16 Nisan'daki Paskalya tatilinin ardından gelecek hafta bakanlıkların paylaşımını görüşeceklerine işaret etti.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Yeni koalisyonun temelini oluşturacak programın “Dış Politika” bölümüne göre, Bulgaristan, ülkenin iç işlerine karışılmasına ilişkin her türlü girişime kararlı tepki gösterecek. Program uyarınca ülke Avrupa-Atlantik ekseninde ayrılmayacak, Bulgaristan Schengen alanına katılmak üzere girişimlerini sürdürecek ve üçüncü ülkelerin Karadeniz ve Balkanlara artan etkisi karşısında AB’nin NATO ile iş birliğine destek verilecek.
Yasa dışı göçle ilgili sorunlara tüm ülkelerin ortak girişimiyle çözüm bulunabileceğine işaret edilen programda, AB’nin başlıca önceliğinin Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarındaki sığınmacı akınının engellenmesi olması gerektiği belirtildi.
Programın “Kamu Düzeni ve Güvenlik” bölümünde ise ülkeye kaçak yoldan girmeye çalışan yabancıların girişimlerinin engellenmesi ve girenlerin geri yollanması yer alıyor. Sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması öngörülen belgeye göre terörizm, örgütlü suçlar ve yolsuzluklara karşı etkin mücadele verilecek, radikalleşme ve uç hareketlere karşı önleyici girişimlerde bulunulacak.
Belgenin “Enerji” bölümüne göre, komşu ülkelerle doğalgaz ara bağlantıları inşa edilecek, Kozloduy Atom Elektrik Santrali’nin biner megavatlık iki reaktörünün teknolojik ömrü uzatılacak ve ülkenin enerji bağımsızlığının artırılması amacıyla Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol sondajlar artırılacak.
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