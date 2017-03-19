Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe Japonya Parlamentosu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Kuzey Kore'ye iliÅŸkin iddialarda bulundu. Abe, Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸini iddia etti. Japonya BaÅŸbakanÄ±, Kuzey Kore'nin sarin gazÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±klarla fÃ¼zelere takÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.
Abe konuÅŸmasÄ±nÄ±, bÃ¶lgede gerilimin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde yaptÄ±. Kuzey Kore'nin yeni bir nÃ¼kleer deneme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸuna dair iddialar da kaygÄ±larÄ± arttÄ±rdÄ±.Â
Tokyo Metrosu'nda 1995'te bir tarikatÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 12 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ± nedeniyle binlerce kiÅŸi de hastalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore'nin devlet televizyonu Kim Jong-un'unÂ Ã¶zel kuvvetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatÄ± izlerken gÃ¼lÃ¼msediÄŸini ifade etti.Â
Kuzey Kore'de, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeninÂ kurucusu Kim il Sung'un 105'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayacak. Kim Jong-un'un dedesi Kim il Sung'un "GÃ¼neÅŸin GÃ¼nÃ¼" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼, Ã¼lkenin en Ã¶nemli ulusal bayramlarÄ±ndan biri olma niteliÄŸini taÅŸÄ±yor. Ãœlkede geÃ§miÅŸte bu ulusal bayramda fÃ¼ze denemeleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± tek taraflÄ± harekete geÃ§meye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ ve Kore YarÄ±madasÄ±'na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore savaÅŸa hazÄ±r olduÄŸunu duyururken, Pyongyang yÃ¶netiminin baÅŸlÄ±ca mÃ¼ttefiki Ã‡in ise Trump'a sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu
Borisov, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i OP ile 4 yÄ±llÄ±k iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi
Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±