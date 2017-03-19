14:29, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe Japonya Parlamentosu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Kuzey Kore'ye iliÅŸkin iddialarda bulundu. Abe, Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸini iddia etti. Japonya BaÅŸbakanÄ±, Kuzey Kore'nin sarin gazÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±klarla fÃ¼zelere takÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.

Abe konuÅŸmasÄ±nÄ±, bÃ¶lgede gerilimin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde yaptÄ±. Kuzey Kore'nin yeni bir nÃ¼kleer deneme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸuna dair iddialar da kaygÄ±larÄ± arttÄ±rdÄ±.Â

Tokyo Metrosu'nda 1995'te bir tarikatÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 12 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ± nedeniyle binlerce kiÅŸi de hastalanmÄ±ÅŸtÄ±.

'GÃœNEÅžÄ°N GÃœNÃœ'NDE DENEME KAYGISI

Kuzey Kore'nin devlet televizyonu Kim Jong-un'unÂ Ã¶zel kuvvetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatÄ± izlerken gÃ¼lÃ¼msediÄŸini ifade etti.Â

Kuzey Kore'de, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeninÂ kurucusu Kim il Sung'un 105'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayacak. Kim Jong-un'un dedesi Kim il Sung'un "GÃ¼neÅŸin GÃ¼nÃ¼" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼, Ã¼lkenin en Ã¶nemli ulusal bayramlarÄ±ndan biri olma niteliÄŸini taÅŸÄ±yor. Ãœlkede geÃ§miÅŸte bu ulusal bayramda fÃ¼ze denemeleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â



ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± tek taraflÄ± harekete geÃ§meye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ ve Kore YarÄ±madasÄ±'na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore savaÅŸa hazÄ±r olduÄŸunu duyururken, Pyongyang yÃ¶netiminin baÅŸlÄ±ca mÃ¼ttefiki Ã‡in ise Trump'a sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.