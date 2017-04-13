GÃ¼ncelleme: 04:32, 14 Nisan 2017 Cuma

Gazze'de engelli genÃ§ten resim sergisi





Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Resim tutkunuÂ FilistinliÂ engelli genÃ§ Muhammed ed-Delv,Â Gazze Åžeridi'nde sergi aÃ§tÄ±. ReÅŸad eÅŸ-Åževa KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde aÃ§Ä±lan "Hayallerim"Â isimli sergide, Ã§oÄŸunlukla Ã§izgi film karakterlerini resmeden Delv'in 100 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yer alÄ±yor. AA muhabirine konuÅŸan kas erimesi (atrofi) hastasÄ± Delv, sergideki resimleri bir aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum." diyen Delv, sergiyle "engel, hayatÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor" mesajÄ±nÄ± vermek istediÄŸini ifade etti. Gazze Åžeridi'ndeki Sosyal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n engelli vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

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