Güncelleme: 02:20, 14 Nisan 2017 Cuma

İstanbul'da Lale Zamanı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul, "İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlatılan İstanbul Lale Festivali kapsamında, bir devre adını veren, doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan laleyle yeniden buluştu.

İstanbul, bu yıl 12'cisi düzenlenen "İstanbul Lale Festivali'' kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ana vatanında yetiştirilmeye başlanan laleler parklarda, meydanlarda, bahçelerde, pencere önlerindeki saksılarda açmaya başladı.

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'un uluslararası platformda sembolü haline gelen lale dünü, bugünü ve geleceğiyle İstanbul'la özdeşleşmiş durumda. Laleler, bu yıl da sokakları, parkları, bahçeleri ve meydanları renklendiriyor.

Festival süresince Emirgan, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı’nda organize edilen kültür sanat ve müzik etkinlikleri, İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak. Renkli organizasyonların yanı sıra sportif etkinlikler de İstanbulluları bekliyor olacak. Lale Festivali kapsamında, her yıl olduğu gibi yine İstanbul’un en güzel laleleri seçilecek.

Festival 30 Nisan 2017 Pazar gününe kadar devam edecek.

Festivalin bu yılki adresleri ise Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı. Ayrıca otoyol kenarları ve parklarda da binlerce lale boy veriyor.

İSTANBUL'DAKİ LALE BAHÇELERİNDE 10 MİLYON LALE BOY VERDİ

Sarıyer Emirgan Korusu'na 192 farklı türde, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı'na 161 farklı türde, Fatih Gülhane Parkı’na 86 farklı türde, Beşiktaş Yıldız Korusu'na 32 farklı türde, Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı'na167 farklı türde, Beykoz Korusu'na 8 farklı türde, Büyük Çamlıca Korusu'na 16 farklı türde, Küçük Çamlıca Korusuna 25 farklı türde, Fethi Paşa Korusuna 12 farklı türde toplam 10 milyona yakın lale dikildi.

Festival, Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk Bahçesi'nde 18 Nisan salı günü açılışı gerçekleşecek olan festival kapsamında aynı gün İstanbul Lale Vakfı (İLAV) Sergi Salonu'nda İsmail Acar Lale Festivali Geleneksel Resim Sergisi ile devam edecek.

"FESTİVALDE DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI YER ALACAK"

Laleyi, Türkiye’nin simgesi haline getiren festival kapsamında lale, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilmek ilmek halıya dokunuyor. İstanbul’un sembol çiçeği laleden, su kültüründe lale yetiştiriciliği yöntemi ile dünyada ilk kez laleden halı motifi olarak işlenen "Dünyanın En Büyük Lale’den Halısı" yine İstanbul’da 22 nisanda sergilenecek.

Sultanahmet Meydanı’nda bu yıl 3’üncü kez sergilenecek olan Lale Halısı toplam bin 731 metrekare olacak ve 564 bin lale kullanılarak İstanbulluların beğenisine sunulacak.

İsmail Acar Geleneksel Resim Sergisi olarak geleneksel hale gelen lalenin İstanbul’la buluşmasını konu alan İsmail Acar’ın “lale” temalı resim sergisinde, 8-30 Nisan günlerinde Emirgan Korusu İstanbul Lale Vakfı Sergi Salonu İstanbul’a ait mimari formlarla birlikte lale kendi estetik formunu izleyiciye farklı renk, desen ve harmoni zenginliğinde sunulacak.

Festival etkinlikleri çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 1-16 Nisan günlerinde İSMEK'in Aks-ı Lale Tezhip Sergisi ve yine aynı yerde İLAV'ın 19-30 Nisan günlerinde düzenleyeceği Lalenin Hikayesi Sergisi ile devam edecek.

Plaj Futbolu Turnuvası etkinliklerinin de yapılacağı belirtilen festival süresince yerli müzik grupları, fotoğraf ve resim sergileri, canlı konserler, ebru, kaligrafi, cam üfleme, sanatçılarının yapacakları canlı performans gösterileriyle sanatseverler buluşacak.

İstanbul’un parklarında, bahçelerinde, korularında ve köşklerinde açan lalelerinden çekilen fotoğraflardan oluşan yarışmada İstanbul’un en güzel lalelerini seçilip, dereceye girenler ödüllendirilecek.

İSTANBUL LALESİ

İstanbul lalesini diğer lalelerden ayıran pek çok özellik bulunuyor. Bilindiği gibi lalenin dünyanın farklı ülkelerinde pek çok çeşidine rastlanıyor. Bunlar arasında en dikkat çekicilerinden biri de İstanbul Lalesi'dir. Lalenin dünyanın farklı ülkelerinde pek çok çeşidine rastlanıyor. Bunlar arasında en dikkat çekicilerinden biri de İstanbul Lalesi'dir.