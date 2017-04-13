15:01, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da





Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arnavutluk'taÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunun 19 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta, meclis oturumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunun 19 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Anayasaya gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ± meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarÄ±yla seÃ§iliyor. AdaylarÄ±n seÃ§ilmek iÃ§in ilk turda oylarÄ±n 5'te 3'Ã¼nÃ¼ almasÄ± gerekiyor. Ä°lk turda gerekli Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, ikinci ve gerekirse Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda da aynÄ± oran aranÄ±yor. 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸun arandÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§ turda seÃ§im gerÃ§ekleÅŸmezse, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve gerekirse beÅŸinci turda adaylardan birinin oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± almasÄ± yeterli sayÄ±lÄ±yor. Aday olabilmek iÃ§in en az 20 milletvekilinin desteÄŸinin gerektiÄŸi seÃ§imde, henÃ¼z hiÃ§bir isim adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. Mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani'nin beÅŸ yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resi 24 Temmuz'da sona erecek. Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapÄ±lacak genel seÃ§im Ã¶ncesinde, mayÄ±s ayÄ±nda meclisin prosedÃ¼r gereÄŸi feshedilecek olmasÄ± nedeniyle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi erkene alÄ±ndÄ±.

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