Hakkari'de PKK'nÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

Trafik sigortasÄ± primleri dÃ¼ÅŸtÃ¼ ama bu kez taksit kaldÄ±rÄ±ldÄ±

TÃœDER Genel BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "TÃ¼keticilerimiz, daha Ã¶nce trafik sigortasÄ± bedelini kredi kartÄ±yla 3 veya 4 taksitte Ã¶deyebilirken, ÅŸu an sigorta ÅŸirketlerinin kendi aralarÄ±nda anlaÅŸarak tek Ã§ekime dÃ¶ndÃ¼klerini Ã¶ÄŸrendik" dedi