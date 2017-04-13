DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
15:09, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'deÂ HusilerÂ veÂ devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah SalihÂ yanlÄ±larÄ±na karÅŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete destek iÃ§in kurulan Arap koalisyonuna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edenÂ Suudi Arabistan'Ä±n, baÅŸkentÂ SanaÂ ve stratejik Ã¶neme sahipÂ HudeydeÂ kentini kurtarma operasyonu Ã¶ncesinde mÃ¼ttefiklerini yeniden ÅŸekillendirdiÄŸi belirtiliyor.

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ±Â Muhammed bin Selman, geÃ§en hafta baÅŸkent Riyad'da Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya geldi. Kraliyet DivanÄ±'nda aÄŸÄ±rlananlar arasÄ±nda, Husilere karÅŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin yanÄ±nda savaÅŸan Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'ni (HDG) yÃ¶netenlerin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¶nde gelen aÅŸiret liderleri yer aldÄ±. Prens Muhammed, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "AraplarÄ±n kÃ¶kÃ¼ ve Ä±rkÄ± Yemen'den geliyor. Bizler, hayatÄ±mÄ±zÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne kadar her adÄ±mda sizinle olacaÄŸÄ±z. Eskiden sizinle olduÄŸumuz gibi gelecekte de sizinle olmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Suudi Arabistan'Ä±n eski mÃ¼ttefiki HaÅŸidler dÄ±ÅŸÄ±nda daha Ã¶nce aÅŸiretlerle yakÄ±n temas kurmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken uzmanlar, Prens Muhammed'in bu adÄ±mÄ±nÄ± bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" olarak deÄŸerlendirdi.

Yemenli yazar ve siyaset uzmanÄ± Ahmed ez-Zerka yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n, stratejik Hudeyde kenti ve limanÄ±nÄ± Husilerden kurtarma hazÄ±rlÄ±klarÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼ttefiklerini yeniden ÅŸekillendirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bununla birlikte Suudi Arabistan'Ä±n aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nda geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zerka, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme, aÃ§Ä±k bir anlaÅŸmayla sonuÃ§lanmazsa Suudi Arabistan Ã¼st dÃ¼zey makamlarÄ± ile Yemenli aÅŸiretler arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritmekten Ã¶teye gitmez. BirkaÃ§ yÄ±ldan beri ilk defa Suudi ArabistanlÄ± Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili, Yemenli aÅŸiret liderleriyle toplantÄ± yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸme, Ã–zel Komite'yi yeniden canlandÄ±rma taleplerini de doÄŸurabilir." diye konuÅŸtu.

"RÄ°YAD, AÅžÄ°RETLERLE Ã‡ALIÅžMA KONUSUNA TEMKÄ°NLÄ° YAKLAÅžIYORDU"

Yemenli bir baÅŸka siyaset uzmanÄ± Faysal el-Mecidi ise aÅŸiret liderlerinin Husiler ve Salih'le temaslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "dar vizyonlarÄ±" nedeniyle ÅŸimdiye kadar Suudi Arabistan tarafÄ±ndan ihmal edildiÄŸine iÅŸaret etti.

Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in devlet kurumlarÄ± aleyhinde Ã¼lkedeki aÅŸiret liderlerine kazanÄ±mlar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mecidi, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Suudi Arabistan'Ä±n, daha Ã¶nce Yemenli aÅŸiret liderleriyle Ã§alÄ±ÅŸma konusuna temkinli yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Muhammed bin Selman'Ä±n Yemenli aÅŸiret liderleriyle buluÅŸmasÄ± ise Husiler ile siyasi sÃ¼recin sonuÃ§ vermeyeceÄŸi ve askeri kararÄ±n aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± izlenimini yansÄ±tÄ±yor. Prens Muhammed'in 'Yemen'i yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z' sÃ¶zleri, her iki Ã¼lke halkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¼tÃ¼n Araplara, 'Suudi Arabistan'Ä±n genÃ§ yÃ¶neticilerinin farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi."

Mecidi, Suudi Arabistan'Ä±n iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi yÃ¶netimine alternatif arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde aÅŸiretlerle yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ise, "Riyad'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã§Ä±kacak karar, Yemen'deki siyasi yÃ¶netimden Ã§ok sosyal konumu ÅŸekillendirmekle ilgilidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AÅŸiretlerle toplantÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±ldeniz sahilindeki stratejik Hudeyde ve baÅŸkent Sana'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bir dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§eken Mecidi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Ä°kinci Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed Bin Selman ile gerÃ§ekleÅŸmesi siyasi Ã¶nerilerin deÄŸil de askeri yÃ¶nÃ¼n aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ã–zellikle Prens Muhammed'in, KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ± operasyonunun baÅŸlamasÄ±nda ciddi rolÃ¼ olmuÅŸtu. Prens Muhammed, Yemen meselesine Arap perspektifinden bakÄ±yor. Bu nedenle Suudi Arabistan'Ä±n arka bahÃ§esi olan Yemen'de Ä°ran'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemiyor."

AÅžÄ°RETLERÄ°N Ã–NEMÄ°

Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta aÅŸiretler bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ä°ki yÄ±ldan uzun sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda yer alan savaÅŸÃ§Ä±larÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de aÅŸiretler temin ediyor. Bu nedenle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, tÃ¼m konuÅŸmalarÄ±nda, savaÅŸÃ§Ä± gÃ¶ndermeleri iÃ§in aÅŸiret liderlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten beri baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¶lgede kontrolÃ¼ elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine destek veriyor.



Ä°lgili Konular Yemen Suudi Arabistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ± 97 kayÄ±p
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 97 kayÄ±p

Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
Senegal'de yangÄ±n 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼
Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼

YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ
Pentagon yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!

Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42 yÄ±lÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da

Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Abe Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir
Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu
Bulgaristan'da Borisov'dan Ä±rkÃ§Ä± partiye ortaklÄ±k teklifi
Bulgaristan'da Borisov'dan Ä±rkÃ§Ä± partiye ortaklÄ±k teklifi

Borisov, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i OP ile 4 yÄ±llÄ±k iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡in de
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Maliki Ã‡inâ€™de

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi
quot ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DEAÅž'Ä± vurdu yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ var quot
"ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DEAÅž'Ä± vurdu, yÃ¼zlerce Ã¶lÃ¼ var" iddiasÄ±

Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Afrika nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±

DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
quot GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r quot
"GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r"

Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor

Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±

Haberler

Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Pentagon'dan 'Yemen' aÃ§Ä±klamasÄ±
Pentagon'dan 'Yemen' aÃ§Ä±klamasÄ±

'ABD Yemen'de El-Kaide'yi vurdu' iddiasÄ±
ABD Yemen'de El-Kaide'yi vurdu' iddiasÄ±

Ä°HH'dan Yemen'e gÄ±da yardÄ±mÄ±
Ä°HH'dan Yemen'e gÄ±da yardÄ±mÄ±

Yemen'de "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonu protestosu
Yemen'de quot KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ± quot operasyonu protestosu

Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta acÄ± bilanÃ§o: 4 bin 773 sivil Ã¶ldÃ¼
Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta acÄ± bilanÃ§o 4 bin 773 sivil Ã¶ldÃ¼

Husilerin son kalesi dÃ¼ÅŸtÃ¼
Husilerin son kalesi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Yemen'de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "maaÅŸ krizi"
Yemen'de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n quot maaÅŸ krizi quot






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 