15:09, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'deÂ HusilerÂ veÂ devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah SalihÂ yanlÄ±larÄ±na karÅŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete destek iÃ§in kurulan Arap koalisyonuna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edenÂ Suudi Arabistan'Ä±n, baÅŸkentÂ SanaÂ ve stratejik Ã¶neme sahipÂ HudeydeÂ kentini kurtarma operasyonu Ã¶ncesinde mÃ¼ttefiklerini yeniden ÅŸekillendirdiÄŸi belirtiliyor.

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ±Â Muhammed bin Selman, geÃ§en hafta baÅŸkent Riyad'da Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya geldi. Kraliyet DivanÄ±'nda aÄŸÄ±rlananlar arasÄ±nda, Husilere karÅŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin yanÄ±nda savaÅŸan Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'ni (HDG) yÃ¶netenlerin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¶nde gelen aÅŸiret liderleri yer aldÄ±. Prens Muhammed, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "AraplarÄ±n kÃ¶kÃ¼ ve Ä±rkÄ± Yemen'den geliyor. Bizler, hayatÄ±mÄ±zÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne kadar her adÄ±mda sizinle olacaÄŸÄ±z. Eskiden sizinle olduÄŸumuz gibi gelecekte de sizinle olmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Suudi Arabistan'Ä±n eski mÃ¼ttefiki HaÅŸidler dÄ±ÅŸÄ±nda daha Ã¶nce aÅŸiretlerle yakÄ±n temas kurmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken uzmanlar, Prens Muhammed'in bu adÄ±mÄ±nÄ± bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" olarak deÄŸerlendirdi.

Yemenli yazar ve siyaset uzmanÄ± Ahmed ez-Zerka yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n, stratejik Hudeyde kenti ve limanÄ±nÄ± Husilerden kurtarma hazÄ±rlÄ±klarÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼ttefiklerini yeniden ÅŸekillendirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bununla birlikte Suudi Arabistan'Ä±n aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nda geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zerka, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme, aÃ§Ä±k bir anlaÅŸmayla sonuÃ§lanmazsa Suudi Arabistan Ã¼st dÃ¼zey makamlarÄ± ile Yemenli aÅŸiretler arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritmekten Ã¶teye gitmez. BirkaÃ§ yÄ±ldan beri ilk defa Suudi ArabistanlÄ± Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili, Yemenli aÅŸiret liderleriyle toplantÄ± yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸme, Ã–zel Komite'yi yeniden canlandÄ±rma taleplerini de doÄŸurabilir." diye konuÅŸtu.

"RÄ°YAD, AÅžÄ°RETLERLE Ã‡ALIÅžMA KONUSUNA TEMKÄ°NLÄ° YAKLAÅžIYORDU"

Yemenli bir baÅŸka siyaset uzmanÄ± Faysal el-Mecidi ise aÅŸiret liderlerinin Husiler ve Salih'le temaslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "dar vizyonlarÄ±" nedeniyle ÅŸimdiye kadar Suudi Arabistan tarafÄ±ndan ihmal edildiÄŸine iÅŸaret etti.

Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in devlet kurumlarÄ± aleyhinde Ã¼lkedeki aÅŸiret liderlerine kazanÄ±mlar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mecidi, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Suudi Arabistan'Ä±n, daha Ã¶nce Yemenli aÅŸiret liderleriyle Ã§alÄ±ÅŸma konusuna temkinli yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Muhammed bin Selman'Ä±n Yemenli aÅŸiret liderleriyle buluÅŸmasÄ± ise Husiler ile siyasi sÃ¼recin sonuÃ§ vermeyeceÄŸi ve askeri kararÄ±n aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± izlenimini yansÄ±tÄ±yor. Prens Muhammed'in 'Yemen'i yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z' sÃ¶zleri, her iki Ã¼lke halkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¼tÃ¼n Araplara, 'Suudi Arabistan'Ä±n genÃ§ yÃ¶neticilerinin farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±' mesajÄ±nÄ± verdi."

Mecidi, Suudi Arabistan'Ä±n iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi yÃ¶netimine alternatif arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde aÅŸiretlerle yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ise, "Riyad'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã§Ä±kacak karar, Yemen'deki siyasi yÃ¶netimden Ã§ok sosyal konumu ÅŸekillendirmekle ilgilidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AÅŸiretlerle toplantÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±ldeniz sahilindeki stratejik Hudeyde ve baÅŸkent Sana'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bir dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§eken Mecidi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Ä°kinci Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed Bin Selman ile gerÃ§ekleÅŸmesi siyasi Ã¶nerilerin deÄŸil de askeri yÃ¶nÃ¼n aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ã–zellikle Prens Muhammed'in, KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ± operasyonunun baÅŸlamasÄ±nda ciddi rolÃ¼ olmuÅŸtu. Prens Muhammed, Yemen meselesine Arap perspektifinden bakÄ±yor. Bu nedenle Suudi Arabistan'Ä±n arka bahÃ§esi olan Yemen'de Ä°ran'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemiyor."

AÅžÄ°RETLERÄ°N Ã–NEMÄ°

Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta aÅŸiretler bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ä°ki yÄ±ldan uzun sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda yer alan savaÅŸÃ§Ä±larÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de aÅŸiretler temin ediyor. Bu nedenle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, tÃ¼m konuÅŸmalarÄ±nda, savaÅŸÃ§Ä± gÃ¶ndermeleri iÃ§in aÅŸiret liderlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten beri baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¶lgede kontrolÃ¼ elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine destek veriyor.