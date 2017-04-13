15:19, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Daret Ä°zze ilÃ§esine "fosfor" bombasÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Halep'in batÄ±sÄ±nda yer alan Daret Ä°zze'deki sivil savunma yetkililerinden Suphi Arif yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rus uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, ilÃ§edeki yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± fosfor bombasÄ±yla hedef aldÄ±." dedi. Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeye gece dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arif, "BombardÄ±manda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler sivil savunma ile itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼." diye konuÅŸtu. Ã–te yandan, yerel kaynaklar Ä°dlib'in Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esinin de fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verilmedi.

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