LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

LÃ¼bnan'da on beÅŸ yÄ±l boyunca devam eden ve 150 binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§anÂ iÃ§ savaÅŸÄ±n 42'nci yÄ±lÄ±nda, savaÅŸÄ±n izleri ve etkisi halen devam ediyor.
LÃ¼bnan'Ä± yÄ±kÄ±ma uÄŸratan ve 150 binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor.
Ãœlkenin ÅŸimdiki siyasi yapÄ±sÄ±, iÃ§ savaÅŸÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ÅŸekillendiÄŸi iÃ§in, iÃ§ savaÅŸÄ±n izleri ve etkisi halen LÃ¼bnan gÃ¼ndemindeki yerini koruyor.
Beyrut'taki Aziz Maruni Kilisesi Ã¶nÃ¼nde 13 Nisan 1975'te Filistinli mÃ¼ltecileri Tel ez-Zater KampÄ±'na taÅŸÄ±yan otobÃ¼se, Hristiyan Falanjist milisler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kadÄ±nlar ve Ã§ocuklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul ediliyor.
Etnik, siyasi, dini ve mezhepsel ayrÄ±lÄ±klarÄ±n bir arada yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan'da, 1950'li yÄ±llarda yÃ¼z binlerce Filistinli mÃ¼ltecinin gelmesi ile tansiyon daha da yÃ¼kseldi. O yÄ±llarda dÃ¼nya genelinde artarak devam eden farklÄ± ideolojilerin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ve soÄŸuk savaÅŸ, LÃ¼bnan'da da aÃ§Ä±k ve sert bir ÅŸekilde yaÅŸanÄ±yordu. 13 Nisan 1975'te gerÃ§ekleÅŸen "otobÃ¼s katliamÄ±" patlamaya hazÄ±r bombanÄ±n fitilini ateÅŸlemiÅŸ oldu. Ãœlkedeki siyasi ve mezhepsel ayrÄ±ÅŸma ve silahlanmanÄ±n eklenmesiyle olaylar 15 yÄ±llÄ±k bir iÃ§ savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
SoÄŸuk savaÅŸ dÃ¶nemine denk gelen LÃ¼bnan Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±'na, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler destekledikleri gruplar veya doÄŸrudan dahil olarak savaÅŸÄ±n uzamasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te, Suriye ve Ä°srail, iki ana aktÃ¶r olarak bÃ¶lgede yer alÄ±rken mÃ¼ttefikleri ABD ve Rusya da vekilleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla LÃ¼bnan'da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Ä°srail'in 1978'de Ã¼lkenin gÃ¼neyinden baÅŸlayan ve 1982'de baÅŸkent Beyrut'a kadar uzanan iÅŸgali, 1985'te kademeli olarak Ã¼lkenin gÃ¼neyine doÄŸru geri Ã§ekilmesi ile sona erdi. Ä°srail, bu iÅŸgal sÄ±rasÄ±nda savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti 1990 yÄ±lÄ±na kadar BatÄ± ve DoÄŸu Beyrut olarak ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, batÄ± tarafÄ±na MÃ¼slÃ¼manlar doÄŸu tarafÄ±nda Hristiyanlar hakim olmuÅŸtu.
LÃ¼bnan'daki farklÄ± dinleri ve mezhepleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren iÃ§ savaÅŸ, 1989 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n Taif ÅŸehrinde Taif AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±yla sona erdi. Ancak antlaÅŸma etkin olana kadar gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar bir sÃ¼re daha devam etti.
YÃ¼z binlerce LÃ¼bnanlÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda bir milyondan fazla kiÅŸi Ã¼lkesini terk etmek zorunda kaldÄ±.
Ä°Ã§ savaÅŸla yÃ¼zleÅŸmediÄŸi sÃ¶ylenen LÃ¼bnan'da hÃ¼kÃ¼met, 1991'de Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± genel afla, tÃ¼m savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ± affa tabi tuttu.
Ä°Ã§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda LÃ¼bnan genelinde Ã§ok sayÄ±da katliam yaÅŸandÄ±. Bu katliamlardan en bilineni 16 EylÃ¼l 1982'de baÅŸlatÄ±lan ve 3 gÃ¼n sÃ¼ren Sabra ve Åžatilla KatliamÄ±.
Beyrut'un batÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 bin Filistinli mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "Sabra ve Åžatilla KampÄ±"nda, Ä°srail gÃ¶zetimindeki LÃ¼bnanlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Hristiyan Falanjist milisler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen katliamda, 3 binden fazla Filistinli mÃ¼lteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Sabra ve Åžatilla KatliamÄ±, 15 yÄ±l sÃ¼ren LÃ¼bnan Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±'nÄ±n kanlÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan bir olay olarak tarihteki yerini aldÄ±.
Tahrip gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek aÄŸÄ±r silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma uÄŸrayan baÅŸkent Beyrut'ta ayakta kalabilmiÅŸ binalarda, yÄ±llar geÃ§se de hala savaÅŸÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± izine rastlamak mÃ¼mkÃ¼n.
KurÅŸun deliklerinin ve bombalarÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gediklerin izlerini taÅŸÄ±yan binalarÄ±n bazÄ±larÄ±nda, LÃ¼bnanlÄ±lar yaÅŸamlarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor. Son yÄ±llarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ modern yÃ¼ksek binalarÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸinde, iÃ§ savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan eski binalar, Beyrut'a ilk defa gelen herkesin dikkatini Ã§ekiyor. Ä°Ã§ savaÅŸ izlerini taÅŸÄ±yan bu binalarÄ±n bazÄ±larÄ± son yÄ±llarda, Ã¼lkelerindeki savaÅŸtan kaÃ§an Suriyelilere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± hat konumunda olan Beyrut'un ortasÄ±ndaki Sodeco semtinde, bugÃ¼n birÃ§ok kahvehane, ev, lokanta ve otel bulunuyor. SavaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan bu mekanlarda MÃ¼slÃ¼manÄ± ve Hristiyanlar beraberce vakit geÃ§iriyor.
BugÃ¼n, o dÃ¶nemin "savaÅŸ efendileri" olarak adlandÄ±rÄ±lan isimler, LÃ¼bnan siyasetinin Ã¶nemli siyasi figÃ¼rleri ve parlamento Ã¼yeleri haline geldi. Bu nedenle iÃ§ savaÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ± LÃ¼bnan gÃ¼ndeminde halen devam ediyor.
Son olarak 2017'nin Mart ayÄ±nda, Maruni Kilisesi PatriÄŸi BeÅŸara Rai'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, iÃ§ savaÅŸa Filistinli gruplarÄ±n neden olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine, Filistinli gruplar yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bir bildiri ile sÃ¶z konusu iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu
Borisov, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i OP ile 4 yÄ±llÄ±k iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dayalÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n baÅŸkenti olduÄŸu tam egemen Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± destekliyoruz" dedi
Suriye'de, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n deposunu vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±