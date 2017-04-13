15:17, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'da on beÅŸ yÄ±l boyunca devam eden ve 150 binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§anÂ iÃ§ savaÅŸÄ±n 42'nci yÄ±lÄ±nda, savaÅŸÄ±n izleri ve etkisi halen devam ediyor.

LÃ¼bnan'Ä± yÄ±kÄ±ma uÄŸratan ve 150 binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor.

Ãœlkenin ÅŸimdiki siyasi yapÄ±sÄ±, iÃ§ savaÅŸÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ÅŸekillendiÄŸi iÃ§in, iÃ§ savaÅŸÄ±n izleri ve etkisi halen LÃ¼bnan gÃ¼ndemindeki yerini koruyor.

SAVAÅžIN BAÅžLANGICI

Beyrut'taki Aziz Maruni Kilisesi Ã¶nÃ¼nde 13 Nisan 1975'te Filistinli mÃ¼ltecileri Tel ez-Zater KampÄ±'na taÅŸÄ±yan otobÃ¼se, Hristiyan Falanjist milisler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kadÄ±nlar ve Ã§ocuklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul ediliyor.

Etnik, siyasi, dini ve mezhepsel ayrÄ±lÄ±klarÄ±n bir arada yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan'da, 1950'li yÄ±llarda yÃ¼z binlerce Filistinli mÃ¼ltecinin gelmesi ile tansiyon daha da yÃ¼kseldi. O yÄ±llarda dÃ¼nya genelinde artarak devam eden farklÄ± ideolojilerin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ve soÄŸuk savaÅŸ, LÃ¼bnan'da da aÃ§Ä±k ve sert bir ÅŸekilde yaÅŸanÄ±yordu. 13 Nisan 1975'te gerÃ§ekleÅŸen "otobÃ¼s katliamÄ±" patlamaya hazÄ±r bombanÄ±n fitilini ateÅŸlemiÅŸ oldu. Ãœlkedeki siyasi ve mezhepsel ayrÄ±ÅŸma ve silahlanmanÄ±n eklenmesiyle olaylar 15 yÄ±llÄ±k bir iÃ§ savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

SoÄŸuk savaÅŸ dÃ¶nemine denk gelen LÃ¼bnan Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±'na, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler destekledikleri gruplar veya doÄŸrudan dahil olarak savaÅŸÄ±n uzamasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te, Suriye ve Ä°srail, iki ana aktÃ¶r olarak bÃ¶lgede yer alÄ±rken mÃ¼ttefikleri ABD ve Rusya da vekilleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla LÃ¼bnan'da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ä°srail'in 1978'de Ã¼lkenin gÃ¼neyinden baÅŸlayan ve 1982'de baÅŸkent Beyrut'a kadar uzanan iÅŸgali, 1985'te kademeli olarak Ã¼lkenin gÃ¼neyine doÄŸru geri Ã§ekilmesi ile sona erdi. Ä°srail, bu iÅŸgal sÄ±rasÄ±nda savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti 1990 yÄ±lÄ±na kadar BatÄ± ve DoÄŸu Beyrut olarak ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, batÄ± tarafÄ±na MÃ¼slÃ¼manlar doÄŸu tarafÄ±nda Hristiyanlar hakim olmuÅŸtu.

LÃ¼bnan'daki farklÄ± dinleri ve mezhepleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren iÃ§ savaÅŸ, 1989 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n Taif ÅŸehrinde Taif AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±yla sona erdi. Ancak antlaÅŸma etkin olana kadar gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar bir sÃ¼re daha devam etti.

YÃ¼z binlerce LÃ¼bnanlÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda bir milyondan fazla kiÅŸi Ã¼lkesini terk etmek zorunda kaldÄ±.

Ä°Ã§ savaÅŸla yÃ¼zleÅŸmediÄŸi sÃ¶ylenen LÃ¼bnan'da hÃ¼kÃ¼met, 1991'de Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± genel afla, tÃ¼m savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ± affa tabi tuttu.

SABRA VE ÅžATÄ°LLA KATLÄ°AMI

Ä°Ã§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda LÃ¼bnan genelinde Ã§ok sayÄ±da katliam yaÅŸandÄ±. Bu katliamlardan en bilineni 16 EylÃ¼l 1982'de baÅŸlatÄ±lan ve 3 gÃ¼n sÃ¼ren Sabra ve Åžatilla KatliamÄ±.

Beyrut'un batÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 bin Filistinli mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "Sabra ve Åžatilla KampÄ±"nda, Ä°srail gÃ¶zetimindeki LÃ¼bnanlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Hristiyan Falanjist milisler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen katliamda, 3 binden fazla Filistinli mÃ¼lteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Sabra ve Åžatilla KatliamÄ±, 15 yÄ±l sÃ¼ren LÃ¼bnan Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±'nÄ±n kanlÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan bir olay olarak tarihteki yerini aldÄ±.

YILLAR GEÃ‡SE DE BEYRUT'TA HALA SAVAÅžIN YIKICI Ä°ZÄ°NE RASTLAMAK MÃœMKÃœN

Tahrip gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek aÄŸÄ±r silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma uÄŸrayan baÅŸkent Beyrut'ta ayakta kalabilmiÅŸ binalarda, yÄ±llar geÃ§se de hala savaÅŸÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± izine rastlamak mÃ¼mkÃ¼n.

KurÅŸun deliklerinin ve bombalarÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gediklerin izlerini taÅŸÄ±yan binalarÄ±n bazÄ±larÄ±nda, LÃ¼bnanlÄ±lar yaÅŸamlarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor. Son yÄ±llarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ modern yÃ¼ksek binalarÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸinde, iÃ§ savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan eski binalar, Beyrut'a ilk defa gelen herkesin dikkatini Ã§ekiyor. Ä°Ã§ savaÅŸ izlerini taÅŸÄ±yan bu binalarÄ±n bazÄ±larÄ± son yÄ±llarda, Ã¼lkelerindeki savaÅŸtan kaÃ§an Suriyelilere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± hat konumunda olan Beyrut'un ortasÄ±ndaki Sodeco semtinde, bugÃ¼n birÃ§ok kahvehane, ev, lokanta ve otel bulunuyor. SavaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan bu mekanlarda MÃ¼slÃ¼manÄ± ve Hristiyanlar beraberce vakit geÃ§iriyor.

Ä°Ã‡ SAVAÅž TARTIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR

BugÃ¼n, o dÃ¶nemin "savaÅŸ efendileri" olarak adlandÄ±rÄ±lan isimler, LÃ¼bnan siyasetinin Ã¶nemli siyasi figÃ¼rleri ve parlamento Ã¼yeleri haline geldi. Bu nedenle iÃ§ savaÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ± LÃ¼bnan gÃ¼ndeminde halen devam ediyor.

Son olarak 2017'nin Mart ayÄ±nda, Maruni Kilisesi PatriÄŸi BeÅŸara Rai'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, iÃ§ savaÅŸa Filistinli gruplarÄ±n neden olduÄŸunu sÃ¶ylemesi Ã¼zerine, Filistinli gruplar yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bir bildiri ile sÃ¶z konusu iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.