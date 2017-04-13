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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 15:29, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

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YÄ±ldÄ±rÄ±m: Pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanma tarihleri bitiyor
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanma tarihleri bitiyor

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milli iradeye, millete saygÄ±sÄ± olmayanlarÄ±n, mevcudu korumak iÃ§in kendini parÃ§alayanlarÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanÄ±m tarihi bitiyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ±Â sÃ¼recinde partisinceÂ KÃ¼tahya Zafer MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde halka hitap etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "16 Nisan'da inÅŸallah bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye iÃ§in aÃ§Ä±lan kapÄ±dan birlikte geÃ§eceÄŸiz. Bu Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼ millettir. Milletin basireti bugÃ¼ne kadar hep doÄŸruyu gÃ¶rdÃ¼, hep doÄŸruyu buldu. Ä°nÅŸallah bu sefer de aynÄ±sÄ± olacak. Milli iradeye, millete saygÄ±sÄ± olmayanlarÄ±n, mevcudu korumak iÃ§in kendini parÃ§alayanlarÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanÄ±m tarihi bitiyor." dedi.

"Ä°ki gÃ¼n sonra Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 'hayÄ±r' diyenler, geÃ§miÅŸte memleketin yararÄ±na her yatÄ±rÄ±ma da 'hayÄ±r' dediler." ifadelerini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz onlarÄ± biliriz. Onlar sadece engellemek iÃ§in varlar Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n siyasetten anladÄ±klarÄ± bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE'YÄ° MÄ°LLETÄ°MÄ°ZLE EL ELE VEREREK DÃœZLÃœÄžE Ã‡IKARTTIK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Annelerimizin gÃ¶zlerindeki umut Ã§oÄŸalsÄ±n diye siyasetteyiz. Evlerimiz, obalarÄ±mÄ±z, ocaklarÄ±mÄ±z, ÅŸehirlerimiz mamur olsun diye siyasetteyiz. TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkeleri arasÄ±na taÅŸÄ±mak iÃ§in siyasetteyiz. Devletimizi, milletle birlikte gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in siyasetteyiz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "OnlarÄ±n uÃ§urumun kenarÄ±na getirdiÄŸi TÃ¼rkiye'yi milletimizle ele ele vererek dÃ¼zlÃ¼ÄŸe Ã§Ä±karttÄ±k. OnlarÄ±n itibarÄ±nÄ± zedelediÄŸi TÃ¼rkiye'ye yeniden itibar kazandÄ±rdÄ±k. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±kan engelleri aÅŸa aÅŸa yaptÄ±k, sizinle yaptÄ±k." dedi.



Ä°lgili Konular referandum anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti
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