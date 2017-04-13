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17:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
15:30, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recine iliÅŸkin "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz." dedi.

Gabriel, Kosova'nÄ±n baÅŸkenti PriÅŸtine'deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Alman Bakan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recine deÄŸinerek, bu konunun sadece iki Ã¼lkenin AB Ã¼yeliÄŸi yolunda bir koÅŸul olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda Kosova ve SÄ±rbistan vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸunu kaydetti.

SilahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ve savaÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan, barÄ±ÅŸ ve istikrara ulaÅŸmanÄ±n yolunun zaman, sabÄ±r ve etkinlikten geÃ§tiÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Gabriel, "Bu yÃ¼zden sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz." dedi.

Gabriel, Kosova'nÄ±n vize serbestliÄŸi iÃ§in gerekli kriterlerin yerine getirilmesi doÄŸrultusunda bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yleyerek, bu kapsamda KaradaÄŸ ile sÄ±nÄ±rlarÄ±n yeniden belirlenmesine iliÅŸkin anlaÅŸmasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kosova Meclisine bu anlaÅŸmayÄ± onaylama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Gabriel, "Bu duruÅŸ nedeniyle vize serbestliÄŸi gerÃ§ekleÅŸmeyecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ AB, vize serbestliÄŸi iÃ§in koÅŸullardan birinin bunun olmasÄ±na karar vermiÅŸtir." dedi.

Gabriel, mevcut Kosova GÃ¼venlik GÃ¼Ã§lerinin (FSK), Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi konusuna da deÄŸinerek, Kosova'nÄ±n egemen bir orduya sahip olma hakkÄ± bulunduÄŸunu ancak bunun Ã¼lkenin tÃ¼m parÃ§alarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Kosova BaÅŸbakanÄ± Mustafa da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi ve bu diyalog sÃ¼recinde varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n uygulanmasÄ± konularÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

FSK'nÄ±n Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin NATO, ABD ve AB ile koordinasyon iÃ§inde ve Ã¼lkedeki tÃ¼m topluluklarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini aktaran Mustafa, Kosova'nÄ±n kendi ordusuna sahip olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Gabriel, Kosova'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca mevkidaÅŸÄ± Enver Hoxhaj ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular almanya kosova
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