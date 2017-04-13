16:01, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak





Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'dan Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± ve pazartesi gecesi Ã§Ä±kan yangÄ±nda yÃ¼zde 80'i yanan Grande-SyntheÂ kampÄ±nÄ±n yeniden inÅŸa edilmeyeceÄŸi bildirildi. RTL radyosunda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Matthias Fekl, kampta yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yÃ¼zlercesinin sÄ±ÄŸÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilmesi iÅŸlemine devam edileceÄŸini belirtti. Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek." dedi. YangÄ±ndan sonra bazÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¶lgeden gittiÄŸini sÃ¶yleyen Fekl, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma sonrasÄ±nda sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini vurguladÄ±. Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±ndaki kavga sonrasÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±nda kampÄ±n yÃ¼zde 80'i hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. YaklaÅŸÄ±k bin 200 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§ici sÄ±ÄŸÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Derme Ã§atma Ã§adÄ±rlardan oluÅŸan kamp, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce kurulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. KampÄ±n nÃ¼fusu, Calais'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n geÃ§en ekim ayÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan artmÄ±ÅŸtÄ±.

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