16:19, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu illerinde, bu geceden itibaren kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n beklendiÄŸi bildirildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurdun GÃ¼neydoÄŸu ve DoÄŸu bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼len ve yer yer etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n bu gece ve yarÄ±n Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ, Bitlis, DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzey ilÃ§eleri, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak, Hakkari ile Van'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§elerinde Ã§ok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlardan ani sel, su baskÄ±nÄ± ve kar erimeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸi belirtildi.