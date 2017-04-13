Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu illerinde, bu geceden itibaren kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n beklendiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurdun GÃ¼neydoÄŸu ve DoÄŸu bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼len ve yer yer etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n bu gece ve yarÄ±n Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ, Bitlis, DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzey ilÃ§eleri, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak, Hakkari ile Van'Ä±n gÃ¼ney ilÃ§elerinde Ã§ok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlardan ani sel, su baskÄ±nÄ± ve kar erimeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸi belirtildi.
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu illerinde bu geceden itibaren kuvvetli saÄŸanak bekleniyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milli iradeye, millete saygÄ±sÄ± olmayanlarÄ±n, mevcudu korumak iÃ§in kendini parÃ§alayanlarÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanÄ±m tarihi bitiyor" dedi
YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK mensuplarÄ±nca yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirildi
Afganistan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Konseyi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haddam, "Avrupa Ã¼lkeleri, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ifte standart uyguluyor" dedi
Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, MÄ°T tÄ±rlarÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± TakcÄ± hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenledi
Konya'daki FETÃ– operasyonunda 'ByLock' kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 46 eski polisten 36'sÄ± tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶nerimizi sunacaÄŸÄ±z. Ondan sonraki sÃ¼reci nasÄ±l sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi deÄŸerlendirip kararlarÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AB ile vize sorununu Ã§Ã¶zmek istiyoruz" dedi
TÃœDER Genel BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "TÃ¼keticilerimiz, daha Ã¶nce trafik sigortasÄ± bedelini kredi kartÄ±yla 3 veya 4 taksitte Ã¶deyebilirken, ÅŸu an sigorta ÅŸirketlerinin kendi aralarÄ±nda anlaÅŸarak tek Ã§ekime dÃ¶ndÃ¼klerini Ã¶ÄŸrendik" dedi
BugÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan ve son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6415'i gÃ¶ren dolar/TL, saat 10.20 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,10 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,6462'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Ã‡eÅŸme'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye uyruklu 38 kiÅŸi yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 21 ilde dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK/KCK Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla 412 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda ise 131 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizler 30 yÄ±l bu Ã¼lkede, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ±nda bunlarÄ± Ã¼zerimize salan odaklarla mÃ¼cadele ediyoruz. EsasÄ±nda asÄ±l kavgayÄ± perde gerisindeki gÃ¼Ã§lerle veriyoruz" dedi
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Mustafa Bilgili hakkÄ±nda, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenlendi
TÃœBÄ°TAK'tan, dÃ¼n ulusal bir gazetede yer alan "Milli mÃ¼himmata Amerikan Ã§elmesi" baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki iddialara iliÅŸkin, SAGE tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti (HGK) ve seyir fÃ¼zesi SOM'un, seri Ã¼retimlerinin devam ettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±