DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:16, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 16:40, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!

Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin liderliÄŸindekiÂ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Tabka'nÄ±n gÃ¼neyindeÂ PYD/PKK'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriÂ (SDG) unsurlarÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurduÄŸu, saldÄ±rÄ±da 18 SDG Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n 11 Nisan'da Tabka'nÄ±n gÃ¼neyine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 SDG mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±, hedef noktasÄ±nÄ± DEAÅž mevzisi olarak tanÄ±mlayan mÃ¼ttefik kuvvetleri tarafÄ±ndan talep edildi. Hedef noktasÄ±, aslÄ±nda SDG'ye aitti." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BaÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koalisyonun, SDG ile yakÄ±n temasta olduÄŸu, trajik olaya raÄŸmen Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± destekleyeceÄŸi kaydedildi.

"NEDENÄ° ARAÅžTIRILACAK"

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca koalisyonun, olayÄ±n nedenini araÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve benzerlerinin yaÅŸanmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã¶nlemler alacaÄŸÄ± belirtildi.

ABD'nin Suriye'de gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi "Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri" (SDG) adlÄ± yapÄ±, PKK'nÄ±n Ã¼ye ve yÃ¶neticileri Ã¼zerine kurulu. SDG'deki Arap savaÅŸÃ§Ä± varlÄ±ÄŸÄ± sembolik dÃ¼zeyde.

PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteÄŸiyle kendisine yakÄ±n tuttuÄŸu bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gruplarÄ± 12 Ekim 2015'te, SDG adÄ± altÄ±nda bir araya getirdi. KuruluÅŸundan itibaren SDG mensuplarÄ±nÄ±n ezici Ã§oÄŸunluÄŸu PYD/PKK'lÄ± militanlardan meydana geldi.

Yeni bir yapÄ± olduÄŸu iddia edilen oluÅŸumun yÃ¶netimine de PYD/PKK hakim oldu. Ã–rgÃ¼t, "SDG" adÄ± altÄ±nda halihazÄ±rda Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca Haseke, Kobani ve FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki Afrin ilÃ§elerine hakim.



Ä°lgili Konular ABD PYD iÅŸbirliÄŸi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor

BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ABD'nin elinde
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ABD'nin elinde

ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'nin Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlenen sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Belarus Rusya'ya doÄŸalgaz borcunun tamamÄ±nÄ± Ã¶dedi
Belarus Rusya'ya doÄŸalgaz borcunun tamamÄ±nÄ± Ã¶dedi

Belarusâ€™un, Rus Gazprom ÅŸirketine doÄŸalgaz ticareti nedeniyle oluÅŸan 726 milyon 200 bin dolarlÄ±k borcun tamamÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸi bildirildi
Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri
Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri

Hamas yÃ¶neticilerinden RÄ±dvan, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Halkbank GM YardÄ±mcÄ±sÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Halkbank GM YardÄ±mcÄ±sÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti
Afganistan'da 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ± 97 kayÄ±p
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 97 kayÄ±p

Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
Senegal'de yangÄ±n 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼
Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼

YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!

Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42 yÄ±lÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da

Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek
Abe Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir
Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabilir

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±nda bulundu

Haberler

ABD, PYD'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ verdi
ABD PYD'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ verdi

TÃ¼rkiye, Trump'tan GÃ¼len'in iadesini bekliyor
TÃ¼rkiye Trump'tan GÃ¼len'in iadesini bekliyor

ABD: PYD'nin sahada temsiliyeti var
ABD PYD'nin sahada temsiliyeti var

ABD'den PYD'ye 'Twitter' desteÄŸi
ABD'den PYD'ye 'Twitter' desteÄŸi

ABD, PYD'yi de masada gÃ¶rmek istiyor
ABD PYD'yi de masada gÃ¶rmek istiyor

ABD'nin PYD'ye yardÄ±mÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor
ABD'nin PYD'ye yardÄ±mÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor

ABD'nin PYD'ye yardÄ±mlarÄ± mercek altÄ±nda
ABD'nin PYD'ye yardÄ±mlarÄ± mercek altÄ±nda

ABD, PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti
ABD PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 