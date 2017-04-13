GÃ¼ncelleme: 16:40, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!





Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin liderliÄŸindekiÂ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Tabka'nÄ±n gÃ¼neyindeÂ PYD/PKK'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriÂ (SDG) unsurlarÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurduÄŸu, saldÄ±rÄ±da 18 SDG Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n 11 Nisan'da Tabka'nÄ±n gÃ¼neyine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 SDG mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. AÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±, hedef noktasÄ±nÄ± DEAÅž mevzisi olarak tanÄ±mlayan mÃ¼ttefik kuvvetleri tarafÄ±ndan talep edildi. Hedef noktasÄ±, aslÄ±nda SDG'ye aitti." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. BaÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koalisyonun, SDG ile yakÄ±n temasta olduÄŸu, trajik olaya raÄŸmen Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± destekleyeceÄŸi kaydedildi. "NEDENÄ° ARAÅžTIRILACAK" AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca koalisyonun, olayÄ±n nedenini araÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve benzerlerinin yaÅŸanmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã¶nlemler alacaÄŸÄ± belirtildi. ABD'nin Suriye'de gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi "Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri" (SDG) adlÄ± yapÄ±, PKK'nÄ±n Ã¼ye ve yÃ¶neticileri Ã¼zerine kurulu. SDG'deki Arap savaÅŸÃ§Ä± varlÄ±ÄŸÄ± sembolik dÃ¼zeyde. PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteÄŸiyle kendisine yakÄ±n tuttuÄŸu bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gruplarÄ± 12 Ekim 2015'te, SDG adÄ± altÄ±nda bir araya getirdi. KuruluÅŸundan itibaren SDG mensuplarÄ±nÄ±n ezici Ã§oÄŸunluÄŸu PYD/PKK'lÄ± militanlardan meydana geldi. Yeni bir yapÄ± olduÄŸu iddia edilen oluÅŸumun yÃ¶netimine de PYD/PKK hakim oldu. Ã–rgÃ¼t, "SDG" adÄ± altÄ±nda halihazÄ±rda Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca Haseke, Kobani ve FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki Afrin ilÃ§elerine hakim.

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