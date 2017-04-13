16:33, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Pentagon yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!





Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi uluslararasÄ± koalisyon, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ±nÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±nda 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombardÄ±mana tuttuÄŸunu duyurdu. Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da 18 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildiriliyor.

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