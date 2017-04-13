16:42, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼





YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Senegal'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n her yÄ±l ibadet iÃ§in 10 gÃ¼n boyunca toplandÄ±klarÄ± "Daaka" adÄ± verilen dini etkinlikte Ã§Ä±kan yangÄ±nda, en az 20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ulusal basÄ±nda yer alan haberlerde, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Medina Gunass bÃ¶lgesinde, ibadet iÃ§in bir araya gelen binlerce MÃ¼slÃ¼man Senegallinin bulunduÄŸu alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. YangÄ±nda en az 20 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 79 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±,, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu bildirildi. Yerel yetkililer ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar hakkÄ±nda net bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebinin tespiti iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Abdulaye Dauda Diallo yÃ¶netiminde hÃ¼kÃ¼met yetkililerinden oluÅŸturulan bir heyetin olay yerine gittiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Her yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde baÅŸlayÄ±p 10 gÃ¼n sÃ¼ren ve Medina Gunass'ta Ticani tarikatÄ± mensuplarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Daaka" adlÄ± dini merasime sadece erkekler katÄ±labiliyor. KomÅŸu Ã¼lkelerden gelen binlerce MÃ¼slÃ¼man, Medina Gunass'da aÃ§Ä±k alanda namaz kÄ±lÄ±yor.

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