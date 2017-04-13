16:43, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 97 kayÄ±p





Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi... OlayÄ±n Libya kÄ±yÄ±larÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klayan sahil gÃ¼venlik sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayoub Qassem, 23 mÃ¼ltecinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, batan teknede 120 civarÄ±nda kiÅŸinin bulunduÄŸunu belirtti. Qassem aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "15'i kadÄ±n ve Ã§ocuk olmak Ã¼zere, 97 kiÅŸi hala kayÄ±p." ifadelerini kullandÄ±. Libya, Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen mÃ¼lteciler iÃ§in ana Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan biri olarak biliniyor. GeÃ§tiÄŸimiz 3 yÄ±l iÃ§erisinde Akdeniz Ã¼zerinden Libya'dan Ä°talya'ya 150 binden fazla mÃ¼ltecinin geÃ§tiÄŸi tahmin ediliyor.

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