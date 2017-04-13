17:08, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Afganistan'da 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda DEAÅž'Ä±n 44 mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ãœlkenin doÄŸusundaki 201. Silab Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Åžirin Aka Fakiri, Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan operasyon dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. Operasyonda 44 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Fakiri, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlerden 12'sinin yabancÄ± uyruklu olduÄŸunu aktardÄ±. Fakiri, ayrÄ±ca operasyonda DEAÅž'Ä±n "sÃ¶zde kadÄ±sÄ±" Molla Salah'Ä±n da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Fakiri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

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