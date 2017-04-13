17:18, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Halkbank GM YardÄ±mcÄ±sÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda





New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'a yÃ¶nelik ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmak ve bankacÄ±lÄ±k sahtekarlÄ±ÄŸÄ± yapmak iddialarÄ±yla FBI'Ä±n talebi ile New York'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halkbank'Ä±n UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddetti.

Ä°lgili Konular halkbank

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.