17:25, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

PKK'nÄ±n sÃ¶zde mahkemesi yÄ±kÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde, "mahkeme" olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bina gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÄ±kÄ±ldÄ±.

Lice, KocakÃ¶y ve Hazro ilÃ§elerinde 14 kÄ±rsal mahallede 06.00'da ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z konusu bÃ¶lgede faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PKK'lÄ±lar ve iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, bÃ¶lgede terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±, uÃ§aksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyon kapsamÄ±nda Lice'nin Yalaza kÃ¶yÃ¼nde bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde, "mahkeme" olarak kullandÄ±ÄŸÄ± 4 katlÄ± binanÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÄ±kÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SÃ¶z konusu binada 11 EylÃ¼l 2014'te KÃ¼rtÃ§e eÄŸitim vereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, okulla ilgili tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan kaymakamlÄ±k ve tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce gerÃ§ekleÅŸtirilen incelemede, okula ait herhangi bir emareye rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada incelemeye gelen gÃ¶revlilerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan jandarma ekiplerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca taciz ateÅŸi aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ, jandarma ekipleri de taciz ateÅŸine karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

Olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait 12 araÃ§ta hasar meydana gelmiÅŸti.