17:43, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze Åžeridi'ndeki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± saÄŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Hamas'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden Ä°smail RÄ±dvan, Gazze'de bir araya gelen Filistinli gruplarÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z. Ancak UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ndeki krizleri Ã§Ã¶zme, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§ma, Gazze'yi yeniden imar etmeye iliÅŸkin tÃ¼m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirme taahhÃ¼dÃ¼ vermelidir." dedi.

Hamas'a baÄŸlÄ± olarak Gazze'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten idari komitenin, UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze'ye karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ± Ã¼zerine oluÅŸturulduÄŸunu belirten RÄ±dvan, hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revlerini devralmasÄ± halinde idari komitenin iÅŸlevinin kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fetih Hareketi ile Filistinlilerin tÃ¼m sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸacak kapsamlÄ± bir diyalog kurmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade eden RÄ±dvan, "Gazze'yi ziyaret edecek Fetih Hareketi heyeti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Filistinli tÃ¼m gruplarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± ulusal bir Ã§erÃ§evede gerÃ§ekleÅŸmesinden memnuniyet duyarÄ±z." diye konuÅŸtu.

RÄ±dvan ayrÄ±ca, kurulacak herhangi bir Filistin Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nin mutlaka Ã¶nceki uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmalarÄ±na dayanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Gazze'deki Fetih sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fayiz Ebu Iyta da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n gÃ¶revlendirdiÄŸi 6 kiÅŸilik heyetin, Hamas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Gazze'ye geleceÄŸini belirterek, "AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitmesini, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirecek bir formÃ¼le ulaÅŸmayÄ± umuyoruz. VatanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde gÃ¶rev yapacak ve tÃ¼m krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nden sorumlu olacak bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.