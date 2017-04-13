17:54, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°sveÃ§li bilim insanlarÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisini sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±





Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§li bilim insanlarÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisinin sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilmesini saÄŸlayan bir yÃ¶ntem geliÅŸtirdi. Gothenburg'daki Chalmers Teknoloji Ãœniversitesinden bilim insanlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼neÅŸ enerjisinin kimyasal sÄ±vÄ±lar iÃ§ine depolanabilmesini saÄŸlayan yÃ¶ntemle artÄ±k gÃ¼neÅŸ enerjisinin piller iÃ§ine depolanmasÄ± da tarihe karÄ±ÅŸabilir. Energy & Environmental Science dergisinde yayÄ±mlanan makalede araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gÃ¼neÅŸ enerjisinin daha pratik ve geniÅŸ Ã§aplÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§layan yÃ¶ntem iÃ§in bir de prototip alet geliÅŸtirildiÄŸini bildirdi. Slikondioksit ve kuvarstan yapÄ±lan ve iÃ§inde sÄ±vÄ± kanallarÄ± olan alet iÃ§inde gÃ¼neÅŸ enerjisi aylarca kalabiliyor. Aletin alt kÄ±smÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla suyu Ä±sÄ±tÄ±yor ve bu ÅŸekilde depolanan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i kullanÄ±labilir enerjiye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gÃ¼neÅŸ enerjisinin piller iÃ§ine depolanmasÄ±nÄ±n Ã§ok maliyetli olmasÄ± ve pillerin kÄ±sa sÃ¼rede bozulabilmesi nedeniyle aletin kullanÄ±m olanaÄŸÄ±nÄ±n geniÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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