Ä°sveÃ§li bilim insanlarÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisini sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sveÃ§li bilim insanlarÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisinin sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilmesini saÄŸlayan bir yÃ¶ntem geliÅŸtirdi.
Gothenburg'daki Chalmers Teknoloji Ãœniversitesinden bilim insanlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼neÅŸ enerjisinin kimyasal sÄ±vÄ±lar iÃ§ine depolanabilmesini saÄŸlayan yÃ¶ntemle artÄ±k gÃ¼neÅŸ enerjisinin piller iÃ§ine depolanmasÄ± da tarihe karÄ±ÅŸabilir.
Energy & Environmental Science dergisinde yayÄ±mlanan makalede araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gÃ¼neÅŸ enerjisinin daha pratik ve geniÅŸ Ã§aplÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§layan yÃ¶ntem iÃ§in bir de prototip alet geliÅŸtirildiÄŸini bildirdi.
Slikondioksit ve kuvarstan yapÄ±lan ve iÃ§inde sÄ±vÄ± kanallarÄ± olan alet iÃ§inde gÃ¼neÅŸ enerjisi aylarca kalabiliyor.
Aletin alt kÄ±smÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla suyu Ä±sÄ±tÄ±yor ve bu ÅŸekilde depolanan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i kullanÄ±labilir enerjiye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gÃ¼neÅŸ enerjisinin piller iÃ§ine depolanmasÄ±nÄ±n Ã§ok maliyetli olmasÄ± ve pillerin kÄ±sa sÃ¼rede bozulabilmesi nedeniyle aletin kullanÄ±m olanaÄŸÄ±nÄ±n geniÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti
Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±'nÄ±n (BYV) Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenleniyor.
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re hizmet engelleme saldÄ±rÄ±larÄ± 6 kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni gezegeni bulanlar, keÅŸfe katkÄ± saÄŸlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme de karar verecek
TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK Ã¼zerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi
KÄ±zÄ±l Gezegen'de dev dalgalarÄ±n neden olduÄŸu Ã§arpma krateri keÅŸfedildi
Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi