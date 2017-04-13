18:18, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

'BÃ¼yÃ¼kanneye Torun MaaÅŸÄ±' Ã¶demeleri yarÄ±n baÅŸlÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "BÃ¼yÃ¼kanneye Torun MaaÅŸÄ±" Ã¶demelerinin yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± duyuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi "BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ±"Â projesiÂ kapsamÄ±nda ilk Ã¶demeler yarÄ±n yapÄ±lacak.Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 15-31 Mart tarihlerinde baÅŸvurusunu tamamlayarak, katÄ±lÄ±m belgesi imzalayan 5 bin 735Â bÃ¼yÃ¼kanneye, yarÄ±ndan itibaren ilk Ã¶demelerÂ PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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