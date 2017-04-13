'BÃ¼yÃ¼kanneye Torun MaaÅŸÄ±' Ã¶demeleri yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

"BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ±"Â projesiÂ kapsamÄ±nda ilk Ã¶demeler yarÄ±n yapÄ±lacak.Â
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 15-31 Mart tarihlerinde baÅŸvurusunu tamamlayarak, katÄ±lÄ±m belgesi imzalayan 5 bin 735Â bÃ¼yÃ¼kanneye, yarÄ±ndan itibaren ilk Ã¶demelerÂ PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde iftira, tehdit, karalama var. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz" dedi
Ankara'da, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile benzer suÃ§lamayla aÃ§Ä±lan bir baÅŸka dava birleÅŸtirildi. Karar sonrasÄ± sanÄ±k sayÄ±sÄ± 29â€™a yÃ¼kseldi.
MuÄŸla'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Adana'daki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nde gÃ¶revli, Ã§avuÅŸ rÃ¼tbesindeki bir Amerikan askeri, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu
TÄ°KA, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil ValiliÄŸine baÄŸlÄ± 70 kiÅŸi kapasiteli bir yetimhanenin dÃ¶ÅŸemesini tamamladÄ±
BingÃ¶l'Ã¼n kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, metruk ahÄ±rda 1 ton amonyum nitrat bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa'da TÃ¼rk bakanlara kapanan kapÄ±larÄ±n, terÃ¶ristlere sonuna kadar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar Avrupa'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki makyaj dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor" dedi
Ä°zmir'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 31 zanlÄ±dan 21'i tutuklandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "BÃ¼yÃ¼kanneye Torun MaaÅŸÄ±" Ã¶demelerinin yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± duyuruldu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda Yalaza kÃ¶yÃ¼nde, PKK'nÄ±n sÃ¶zde "mahkeme" olarak kullandÄ±ÄŸÄ± 4 katlÄ± binanÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÄ±kÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu illerinde bu geceden itibaren kuvvetli saÄŸanak bekleniyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milli iradeye, millete saygÄ±sÄ± olmayanlarÄ±n, mevcudu korumak iÃ§in kendini parÃ§alayanlarÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ son kullanÄ±m tarihi bitiyor" dedi
YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK mensuplarÄ±nca yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirildi
Afganistan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Konseyi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haddam, "Avrupa Ã¼lkeleri, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ifte standart uyguluyor" dedi
Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, MÄ°T tÄ±rlarÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± TakcÄ± hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenledi