18:33, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°zmir'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 21 tutuklama





Ä°zmir'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 31 zanlÄ±dan 21'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'de PKK'ya yÃ¶nelikÂ operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 31 zanlÄ±dan 21'i tutuklandÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "PKK/KCK'nÄ±n eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi"ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°zmir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekiplerin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 31 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ZanlÄ±lardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olmak suÃ§lamasÄ±yla Ä°zmir Adliyesine sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 21'i tutuklandÄ±, 5 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. OPERASYON Ä°zmir'de 8 Nisan'da dÃ¼zenlenen operasyonda nevruz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda PKK'yÄ± simgeleyen afiÅŸ ve bez parÃ§asÄ± ile terÃ¶rist fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±, sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde ÅŸehir ve genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde faaliyet gÃ¶sterdikleri iddia edilen 31 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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