18:39, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Belarus Rusya'ya doÄŸalgaz borcunun tamamÄ±nÄ± Ã¶dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazpromâ€™dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±rÂ BelarusÂ veÂ GazpromÂ arasÄ±nda sorun teÅŸkil eden 726 milyon 200 bin dolarlÄ±kÂ doÄŸalgazÂ borcunun tamamÄ±nÄ±n Ã¶dendiÄŸi belirtildi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Belarus CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandr LukaÅŸenko ile St. Petersburg kentinde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lkenin doÄŸalgaz konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

DOÄžALGAZDA YAÅžANAN ANLAÅžMAZLIK

GeÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Rusya'dan ithal ettiÄŸi doÄŸalgazÄ±n fiyatÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k seyreden petrol fiyatlarÄ± nedeniyle yÃ¼ksek bulan Belarus, kontrat bedeli olan bin metrekÃ¼p gaz iÃ§in 132 dolarlÄ±k fiyatÄ±n yerine 73 dolardan Ã¶deme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya ise 132 dolarlÄ±k doÄŸalgaz fiyatÄ±nÄ±n adil olduÄŸunu savunarak, Belarus'un yaklaÅŸÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bu Ã¼lkeye ihraÃ§ ettiÄŸi petrol miktarÄ±nÄ± 2016'nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda 24 milyondan 18 milyon tona dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â