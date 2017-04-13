18:42, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan: Avrupa'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki makyaj dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Evet Platformu" tarafÄ±ndan Valilik yanÄ±nda dÃ¼zenlenen "GiresunÂ BuluÅŸmasÄ±"nda halka hitap etti.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bedenimiz uzaklarda olsa da ruhumuz hep Karadeniz'in gÃ¼zelliklerinin Ã¶zlemiyle yanÄ±p tutuÅŸuyor. Ãœlke olarak bu kadar gÃ¼zelliÄŸi bir araya toplayÄ±nca baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n belalardan ne yazÄ±k eksik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. Bin yÄ±llÄ±k, 500 yÄ±llÄ±k, bÃ¶yle bir tarihe sahip millet, ÅŸÃ¼phesiz ki geleceÄŸe Ã§ok daha farklÄ±, Ã§ok daha emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yor. Her fÄ±rsatta birÃ§ok gayrimeÅŸru hesaplar Ã¶nÃ¼mÃ¼ze konuyor. Gezi olaylarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, yaÅŸadÄ±k ama tutturamadÄ±lar. Niye? Bu millet asildi. 15 Temmuz'u biliyorsunuz, yine tutturamadÄ±lar. Niye? Bu millet bir baÅŸka kÃ¼kredi.

Duvarlara ne yazdÄ±lar? 'ZulÃ¼m 1453'te baÅŸladÄ±.' diye yazdÄ±lar. Bu kadar aÃ§Ä±k konuÅŸamayanlar da 'kem' diyerek, 'kÃ¼m' diyerek milletimizin bu topraklardaki varlÄ±ÄŸÄ±ndan duyduklarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ifade ediyorlar. GÃ¼ya demokrasinin, eÅŸitliÄŸin, Ã§oÄŸulculuÄŸun kalesi Avrupa BirliÄŸi liderlerinin son Roma zirvesinde, Vatikan'da yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z deÄŸil mi? Sizin Vatikan'da ne iÅŸiniz var? Vatikan, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi mi? Sizin iÃ§inizde Protestan da Ortodoks da ateist de var. Vatikan Katolik, ne iÅŸiniz var orada? Tek millet, gittiler Papa'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ip gibi dizilip Papa'nÄ±n bazÄ± nasihatini dinlediler sonra da Ã¼lkelerine gidip uygulamaya geÃ§irdiler."

"AVRUPA'NIN GELECEÄžÄ°NÄ° 5 MÄ°LYON KARDEÅžÄ°MÄ°Z ÅžEKÄ°LLENDÄ°RECEK"

Almanya, Fransa, Hollanda, Ä°sviÃ§re, BelÃ§ika, Avusturya ve daha birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± sÃ¼reciyle ilgili takÄ±ndÄ±klarÄ± tavra dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ÅŸte bugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n Avrupa dergilerinde bu kardeÅŸinize saldÄ±rÄ±yorlar. Ben ne yaptÄ±m bunlara? Benimle alÄ±p veremedikleri ne? Ä°sviÃ§re Parlamentosu'nun Ã¶nÃ¼nde dev bir pankart asmÄ±ÅŸlar, ÅŸakaÄŸÄ±ma da silahÄ± dayamÄ±ÅŸlar. Ne diyorlar? 'ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n'. Siz kimsiniz? Biz bu yola Ã§Ä±karken kefenimizi giyerek Ã§Ä±ktÄ±k. Biz kaza ve kadere iman ederek Ã§Ä±ktÄ±k. Mukadder olan Ã¶lÃ¼m bizi bir gÃ¼n gelip bulacak. Bizim derdimiz yok."

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"2023 hedefi bir baÅŸka hedef. Bizim bakanlarÄ±mÄ±za kapanan kapÄ±lar, dikkat edin, Avrupa'da terÃ¶ristlere sonuna kadar aÃ§Ä±ldÄ±. Bizim bakanlarÄ±mÄ±zÄ± polis zoruyla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kartanlar terÃ¶ristlere polis korumasÄ±nda gÃ¶steri yaptÄ±rdÄ±lar. Kendi polis araÃ§larÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n posterleriyle gÃ¶steri yaptÄ±lar. Nerede? Almanya'da. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, Avrupa'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki makyaj dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor, altÄ±ndaki o faÅŸist, Ä±rkÃ§Ä±, yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ±, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± bir yÃ¼z kendini gÃ¶stermeye baÅŸlÄ±yor. ArtÄ±k bunlar Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±lar. MÃ¼slÃ¼manlara tahammÃ¼lleri yok. Ne yapsalar boÅŸ, Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini TÃ¼rkiye'den giderek oraya yerleÅŸmiÅŸ olan 5 milyon kardeÅŸimiz ÅŸekillendirecek. NÃ¼fusu yaÅŸlanan, ekonomisi yavaÅŸlayan, takati, gÃ¼cÃ¼ tÃ¼kenen Avrupa iÃ§in baÅŸka Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu yok."

"Ã–YLE YALANLAR SÃ–YLÃœYORLAR KÄ° Ä°NSANLARIN AKLI HAVSALASI ALMIYOR"

Erken seÃ§imde de milletin bunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, sandÄ±klarda tek baÅŸÄ±na bir iktidar yolunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, daha o gÃ¼n, seÃ§imlerin resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmadan, malum parti veya partilerin, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n meÅŸruiyetini tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼n, 'BÃ¶yle bir derdimiz yok.' diyorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ milletimiz bunlara dersini verdi. Ama akÄ±llanmÄ±yorlar. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi konusunda Ã¶yle yalanlar sÃ¶ylÃ¼yorlar ki insanÄ±n aklÄ± havsalasÄ± almÄ±yor. 'CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n muhtarlÄ±klarÄ±, sendikalarÄ± kapatacaÄŸÄ±ndan' baÅŸlayan ve ardÄ± arkasÄ± gelmeyen yalanlarla ortalÄ±kta dolaÅŸÄ±yorlar. Ã–nce 'Bunlara bir cevap verelim.' dedik, sonra baktÄ±k ki zÄ±rvalarÄ± tevil gÃ¶tÃ¼recek gibi deÄŸil, biz de kendi hallerine bÄ±raktÄ±k. Zaten bugÃ¼n sÃ¶ylediklerini ertesi gÃ¼n kendileri yalanlÄ±yor. Bir bakÄ±yorsunuz 'Rakka'ya, MÃ¼nbiÃ§'e niye girmiyorsunuz?' diyor, beÅŸ dakika geÃ§meden 'Suriye'de ne iÅŸiniz var?' diyor.Â

Bir bakÄ±yorsunuz 'Hollanda ile iliÅŸkiler hemen kesilmeli.' diyor, daha bu sÃ¶zÃ¼n yankÄ±sÄ± dinmeden 'Avrupa ile niÃ§in gerginlik Ã§Ä±kartÄ±yorsunuz?' diyor. Defalarca seÃ§imlerden istediÄŸi neticeyi elde edememesi halinde 'siyaseti bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶yleyen ama hiÃ§birinde sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmayan bu zatÄ±n miadÄ± da dolmuÅŸtur. Bak sÃ¶ylÃ¼yorum, 16 Nisan bu miadÄ±n tarihidir. Yeni sistemde sÃ¼rekli seÃ§im kaybedip de koltukta 'kontrollÃ¼ oturma' devri bitiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kaybettiniz mi beÅŸ yÄ±l gitti. Hangi parti bÃ¶yle bir genel baÅŸkanÄ± yerinde tutar soruyorum. Tutmaz ama bu Ã§ok kaldÄ± orada. Yedi seÃ§im kaybetti ama buna raÄŸmen hala koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adÄ±, 'kasetli genel baÅŸkan'. Kasetle geldi, bu defa bambaÅŸka bir kasetle gidecek. Åžimdi kaset de yok, artÄ±k CD ile gidecek. Bu sebeple Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem en bÃ¼yÃ¼k reform anamuhalefet partisinde olacaktÄ±r."

"HayÄ±rcÄ±lar' sefalettir, 'hayÄ±rcÄ±lar' ne yazÄ±k ki Kandil'dir"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eÄŸitimde 270 bin derslik yaptÄ±klarÄ±na ve 81 ilde 181 Ã¼niversitenin bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Giresun'a Ã¼niversiteyi kim kazandÄ±rdÄ±? Giresun'da Ã¼niversite var mÄ±ydÄ±? Niye? Ä°stedik ki Giresunlu kardeÅŸlerimiz Ã¼lkenin baÅŸka yerlerine gitmesin, burada okuyabilsin. 70 kiÅŸilik, 80 kiÅŸilik dersliklerde deÄŸil, 30 kiÅŸi altÄ±nda dersliklerde okusun, bunlarÄ± yaptÄ±k. KitaplarÄ± sÄ±ralarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerinde buldunuz mu? Ä°ÅŸte 'evet'Ã§i budur, 'hayÄ±r'cÄ± ise yokluktur, 'hayÄ±r'cÄ±lar sefalettir, 'hayÄ±r'cÄ±lar ne yazÄ±k ki Kandil'dir, Ä°mralÄ±'dÄ±r. 'HayÄ±r'a ne yazÄ±k ki kim talimat veriyor, Pensilvanya'dan Feto, 'HayÄ±r deyin' diyor."Â

Ä°stanbul OkmeydanÄ±'nda kahvehanedeki olayÄ± anÄ±msatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§en gÃ¼n benim semtim, doÄŸup, bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m yer KasÄ±mpaÅŸa OkmeydanÄ±'nda dÃ¶rt tane maskeli terÃ¶rist kahvehaneyi basÄ±yor, diyor ki 'Buralarda AK Parti'ye, MHP'ye yer yok, burada 'evet'Ã§ilere yer yok.' Sen kimsin ya, kimsin? Bunlar terÃ¶rist. Polisimiz saÄŸ olsun, bunlarÄ±n hepsini yakaladÄ±." dedi.

"ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°ZÄ°N KATÄ°LLERÄ°NÄ° AFFEDEMEYÄ°Z, BÃ–YLE BÄ°R YETKÄ°MÄ°Z YOK"

VatandaÅŸlarÄ±n, "Ä°dam isteriz" ÅŸeklindeki tezahÃ¼ratlarÄ± Ã¼zerine ise ErdoÄŸan, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bu konuda benim tereddÃ¼dÃ¼m yok, iÅŸte 16 Nisan aynÄ± zamanda idamla ilgili kararÄ±n da verileceÄŸi gÃ¼n. Åžimdi 16 Nisan'dan sonra parlamentoya gelecek bu yasa teklifi, SayÄ±n BahÃ§eli 'evet' diyor, SayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m o da 'evet' diyor, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da bir yerde aÄŸzÄ±ndan sanki kaÃ§Ä±rdÄ±, der veya demez fark etmez. Derse, Ã§Ã¼nkÃ¼ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerekiyor, parlamentodan Ã§Ä±kar, demediÄŸi takdirde aynen yine bÃ¶yle millete gideriz, bir halk oylamasÄ± yaparÄ±z."Â

VatandaÅŸlara, "Halk oylamasÄ±nda siz ne diyorsunuz?" diye soran ErdoÄŸan, "Evet" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Bitti, parlamentodan geÃ§er bana gelirse, ben de bunu onaylarÄ±m, hiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n. Biz ÅŸehitlerimizin katillerini affedemeyiz, bÃ¶yle bir yetkimiz yok." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlkemizin 2023 hedeflerine ulaÅŸmasÄ± iÃ§in bu deÄŸiÅŸim ÅŸart. Bu deÄŸiÅŸiklik bilhassa gelecek nesiller iÃ§in elzem. Bundan sonraki kuÅŸaklarÄ±n, 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irebilmeleri baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.