18:54, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ABD'nin elinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin,Â Suriye ordusuÂ ve rejime baÄŸlÄ± kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'ninÂ Han ÅžeyhunÂ beldesinde dÃ¼zenlenenÂ sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±Â hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

CNN International'a konuÅŸan Ã¼st dÃ¼zey AmerikalÄ± yetkili, sÃ¶z konusu haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ±n, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonraki saatlerde, olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tespit edilmesi iÃ§in toplanan tÃ¼m istihbaratÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesiyle elde edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Yetkili, ABD'nin saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce konuyla ilgili istihbarata sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ABD'nin, Irak ve Suriye gibi bÃ¶lgelerde, geniÅŸ Ã§aplÄ± iletiÅŸim izlemeleri yaptÄ±ÄŸÄ± ancak analistlerin belirli bir olay olmadan elde edilen materyalleri deÄŸerlendirmediÄŸi belirtildi.

"RUS ORDUSUNUN SALDIRIYA MÃœDAHÄ°L OLDUÄžUNA DAÄ°R Ä°STÄ°HBARAT YOK"

Åžimdiye kadar Rus ordusu ya da istihbaratÄ±nÄ±n doÄŸrudan saldÄ±rÄ±ya mÃ¼dahil olduÄŸunu teyit edecek istihbarat bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkili, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla RuslarÄ±n bu tarz istihbarat takibine karÅŸÄ± daha dikkatli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bu arada yetkili, Pentagon ve Beyaz Saray'Ä±n, Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±ya iÅŸtirak ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde kesin bulgu elde etse bile, bu bilgiyi kamuoyuyla paylaÅŸÄ±p paylaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸunu vurguladÄ±.

Åžimdilik Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±yla tek baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n, olayda yaralananlarÄ±n tedavi edildiÄŸi hastane Ã¼zerinde uÃ§an Rus insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) ile sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen yetkili, ABD'nin, sÃ¶z konusu Ä°HA'nÄ±n Ruslara ait olduÄŸuna iliÅŸkin kesin istihbarata sahip olduÄŸunu kaydetti.

Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 100'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k ABD, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Åžayrat hava Ã¼ssÃ¼ne 59 Tomahawk fÃ¼zesi fÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±.