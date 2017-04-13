19:01, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

BingÃ¶l'de 1 ton amonyum nitrat ele geÃ§irildi





BingÃ¶l'Ã¼n kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, metruk ahÄ±rda 1 ton amonyum nitrat bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l'Ã¼n kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, metruk ahÄ±rda 1 tonÂ amonyum nitratÂ ele geÃ§irildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Merkez Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± faaliyetlerine karÅŸÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Merkeze baÄŸlÄ± OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ eski kÃ¶y mevkisinde 13 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda metruk bir ahÄ±rda 1 ton amonyum nitrat gÃ¼bre ele geÃ§irildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

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