BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor

BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±rÂ Haiti'deÂ gÃ¶rev yapanÂ barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼Â misyonundaki (MINUSTAH) askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi.
Konsey'de oy birliÄŸiyle kabul edilen kararda MINUSTAH'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resi son kez 6 aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±ldÄ±. Haiti'de 2 bin 300'den fazla barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askeri kademeli olarak 15 Ekim'e kadar Ã¼lkeden Ã§ekilecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son raporunda misyonun gÃ¶revini yerine getirdiÄŸini ve artÄ±k kapatÄ±labileceÄŸi tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.
BarÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ operasyonlarÄ±na harcanan paranÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan ABD yÃ¶netimi de askerlerin Haiti'den Ã§ekilmesini istemiÅŸti.
BM'nin yÄ±llÄ±k 7,9 milyar dolarÄ± bulan 16 BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonunun bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 28,5'ini ABD saÄŸlÄ±yor.
Devlet BaÅŸkanÄ± Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan 2004 yÄ±lÄ±nda kurulan MINUSTAH'Ä±n yÄ±llÄ±k gideri 346 milyon dolarÄ± buluyor.
Konsey, MINUSTAH'Ä±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu misyonun devamÄ± niteliÄŸinde polis gÃ¼Ã§lerinden oluÅŸan MINUJUSTH misyonunun oluÅŸturulmasÄ±na da karar verdi.
Bu misyonda bin 275 polis 6 ay sÃ¼reyle gÃ¶revlendirilecek, Haiti polisini eÄŸitecek ve insan haklarÄ± ihlallerini gÃ¶zetleyecek.
Haiti'deki barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerleri bu 13 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede bazÄ± skandallarla da anÄ±ldÄ±. 2010'daki depremden sonra Ã¼lkede gÃ¶rev yapan Nepalli askerlerden yerli halka kolera bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
SalgÄ±n nedeniyle 8 binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan BM Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkede 2004-2016 yÄ±llarÄ±nda BM personelinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 150 cinsel taciz vakasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ, iddialarla ilgili Sri Lanka, BangladeÅŸ, Brezilya, ÃœrdÃ¼n, Nijerya, Pakistan ve UruguaylÄ± BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ gÃ¶revlileri suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
2004-2007 yÄ±llarÄ±nda ise Sri LankalÄ± askerlerin Ã§ocuklara cinsel istismarda bulunduklarÄ± ve zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
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