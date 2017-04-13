19:27, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

TÄ°KA'dan Irak'a 70 kiÅŸilik yetimhane yardÄ±mÄ±





TÄ°KA, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil ValiliÄŸine baÄŸlÄ± 70 kiÅŸi kapasiteli bir yetimhanenin dÃ¶ÅŸemesini tamamladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil ValiliÄŸine baÄŸlÄ±Â 70 kiÅŸi kapasiteliÂ birÂ yetimhanenin dÃ¶ÅŸemesini tamamladÄ±. DÃ¶ÅŸemesi tamamlanan yetimhanenin yeniden hizmete aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine TÃ¼rkiye'nin Erbil BaÅŸkonsolosu Mehmet Akif Ä°nam, TÄ°KA BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Kamil KolabaÅŸ, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve IKBY parlamentosunda Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) Milletvekili AydÄ±n Maruf ve yetim Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Erbil Valisi Hadi, IKBY'ye kesintisiz yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÄ°KA'ya teÅŸekkÃ¼r ederek, kriz iÃ§erisindeki bÃ¶lgeye sunulan desteklerin Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti. "YETÄ°MLER TOPLUMUMUZUN HASSAS KESÄ°MÄ°" Valilik bÃ¼nyesindeki yetimhanenin dÃ¶ÅŸemesinin TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hadi, aynÄ± zamanda yetim Ã§ocuklarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n da karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin Erbil BaÅŸkonsolosu Ä°nam ise "TÄ°KA'nÄ±n Erbil Yetimhanesi'nin dÃ¶ÅŸenmesi iÃ§in bir araya geldik. Yetimler toplumumuzun hassas kesimi. Ä°mkanlar Ã§erÃ§evesinde onlarÄ± sahiplenmek ve desteklemek vazifemizdir. Bu yetimhaneye vermiÅŸ olduÄŸu dÃ¶ÅŸeme desteÄŸinden dolayÄ± TÄ°KA'ya ve emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TÃ¼rkiye hiÃ§bir ÅŸekilde dini, etnik ve dil gibi hususlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almadan hiÃ§bir ayrÄ±m gÃ¶zetmeden imkanlar Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde ihtiyacÄ± olan herkese yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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