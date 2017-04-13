19:29, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°ncirlik'te gÃ¶revli ABD askeri Ã¶lÃ¼ bulundu



Foto: ArÅŸiv

Adana'daki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nde gÃ¶revli, Ã§avuÅŸ rÃ¼tbesindeki bir Amerikan askeri, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 39. GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri Filosu'nda gÃ¶revli Ã‡avuÅŸ Curtis J. Gardner (29), gÃ¶reve gitmeyince evine gelen personel tarafÄ±ndan, hareketsiz bulundu. Ambulansla 39. GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri Filosu'nun hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Gardner'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. 39. Hava ÃœssÃ¼ Kanat KomutanÄ± Albay John Walker, Gardner'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Gardner, iÃ§in dini tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.