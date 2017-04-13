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19:46, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

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MuÄŸla'da orta ÅŸiddette deprem
MuÄŸla'da orta ÅŸiddette deprem

MuÄŸla'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla'da 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.

AFAD'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 19.22'de merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.



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