19:46, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

MuÄŸla'da orta ÅŸiddette deprem





MuÄŸla'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'da 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. AFAD'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 19.22'de merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

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