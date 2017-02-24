19:52, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ankara'daki 'El Kaide' davasÄ±nda birleÅŸtirme kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El KaideÂ Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile benzer suÃ§lamayla aÃ§Ä±lan bir baÅŸka dava birleÅŸtirildi. Karar sonrasÄ± sanÄ±k sayÄ±sÄ± 29â€™a yÃ¼kseldi.

Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya 13 tutuksuz sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Kimlik tespitinin ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Selfet Giray, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan baÅŸka bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile gÃ¶rÃ¼len davayÄ±, bazÄ± sanÄ±klar ve suÃ§lamalar aynÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle birleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Giray, birleÅŸen dosya hakkÄ±nda sanÄ±klara ek savunma iÃ§in sÃ¶z hakkÄ± verdi.

Ã–nceki aÅŸamalardaki savunmalarÄ±nÄ± tekrar eden sanÄ±klar, beraat talebinde bulundu.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve firari sanÄ±klara yÃ¶nelik yakalama kararlarÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n beklenmesine hÃ¼kmederek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianameyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n Ã¶rgÃ¼t faaliyetleri kapsamÄ±nda toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri ve Suriye'ye geÃ§erek Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde bulunduklarÄ±na yer verildi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n yayÄ±n organÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°slam DÃ¼nyasÄ± dergisinde Afganistan ve farklÄ± yerlerdeki Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin fotoÄŸraflarÄ±na yer verildiÄŸi ve El Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ nitelikte yazÄ±lar bulunduÄŸu da iddianamede yer aldÄ±.

SanÄ±klarÄ±n TÃ¼rkiye'yi demokratik laik sistemden Ã¶tÃ¼rÃ¼ "DarÃ¼l Harp" (SavaÅŸ diyarÄ±) olarak gÃ¶rdÃ¼kleri, mevcut dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmek istedikleri ve devletin atadÄ±ÄŸÄ± imamlarÄ±n arkasÄ±nda cuma namazÄ± dahi kÄ±lÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirttikleri kaydedilen iddianamede, Ã§ocuklarÄ±nÄ± devlet okullarÄ±na gÃ¶ndermek, askere gitmek gibi davranÄ±ÅŸlarÄ± kÃ¼fÃ¼r saydÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§lÄ± toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine gidenlerin ailelerine maddi destek saÄŸladÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼te eleman kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SanÄ±klar, 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor.