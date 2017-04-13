YÄ±ldÄ±rÄ±m: Milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin partisince Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na, cihan devleti OsmanlÄ±'nÄ±n ilk mimarÄ± ErtuÄŸrul Gazi'yi ve beylikten devlete yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Osman Gazi'yi rahmetle anarak baÅŸladÄ±.
OsmanlÄ±'nÄ±n kurucusu Osman Gazi'nin ninesi Hayme Ana'nÄ±n vasiyetini alandakilere anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:Â
"AK Parti iktidarÄ±nÄ±n istikameti de milletin istikametidir. YÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yol sizin yolunuzdur. Bu milletin bÃ¼tÃ¼n renklerine, farklÄ±lÄ±klarÄ±na aynÄ± sevdayla, muhabbetle baÄŸlÄ±yÄ±z. Bir olmanÄ±n, birlik olmanÄ±n, dirlik iÃ§inde yaÅŸamanÄ±n derdindeyiz. Beceriksiz, Ã§ok parÃ§alÄ± zayÄ±f yÃ¶netimler, kendi menfaatini dÃ¼ÅŸÃ¼nen siyasetÃ§iler geÃ§miÅŸte bu Ã¼lkeyi felaketin eÅŸiÄŸine getirdiler. Milleti temsil etmek Ã¼zere siyaset yapmasÄ± gerekenler darbecilerle, vesayetÃ§ilerle, baskÄ± odaklarÄ±yla bir araya geldiler. SadÄ±k olmadÄ±klarÄ± tek ÅŸey millet oldu. Bu kayÄ±p yÄ±llarÄ± hep beraber yaÅŸadÄ±k. Bu yÄ±llarÄ±n bedelini birlikte Ã¶dedik. Bu kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netimlerin TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±klarÄ±nÄ± unutacak mÄ±yÄ±z? O beceriksiz iktidarlarÄ±n IMF'ye nasÄ±l teslim olduÄŸunu unuttuk mu? UnutmadÄ±k, asla unutmayacaÄŸÄ±z.
16 Nisan TÃ¼rkiye'yi muasÄ±r medeniyetler seviyesine taÅŸÄ±yacak aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nÄ±n mÃ¼jdecisidir. GeÃ§miÅŸin acÄ± hatÄ±ralarÄ±na kapÄ±yÄ± sonuna kadar kapatacaÄŸÄ±z. Bu milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde tutarlÄ±lÄ±k, hedef, proje yok. Sadece iftira, tehdit, karalama var. Bilecik'ten sÃ¶ylÃ¼yorum, boÅŸa kÃ¼rek Ã§ekiyorsunuz. Bu millet basiretli bir millet. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz. Bu millet Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da boÅŸ konuÅŸanÄ± da bilir."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°flasÄ±n eÅŸiÄŸine gelmiÅŸ bir Ã¼lke bugÃ¼n ekonomik baÅŸarÄ±larÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÄ±ptayla gÃ¶sterdiÄŸi bir sonuca ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye sevgisi nedir? Bu Ã¼lkeyi seven neler yapar? Ben size anlatayÄ±m. Bir Ã¼lke savunma sanayinde ne kadar milliyse, yerliyse o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. AK Parti 2002'de iktidar olmadan Ã¶nce savunma sanayimizin durumu pek de parlak deÄŸildi. Askeri savunma sanayinde yerlilik oranÄ± yÃ¼zde 24 iken bugÃ¼n yÃ¼zde 65 seviyesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye bu. BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n 16'ncÄ±, Avrupa'nÄ±n 6'ncÄ± bÃ¼yÃ¼k ekonomisi olmuÅŸtur. Biz bir TÃ¼rkiye'yi 15 yÄ±lda 3 TÃ¼rkiye yaptÄ±k, 3 kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k." diye konuÅŸtu.Â
Bu baÅŸarÄ±larÄ± vatandaÅŸlarÄ±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yÄ±lda 3 kat bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi gelecek 15 yÄ±lda da TÃ¼rkiye 5 kat bÃ¼yÃ¼yecek. YapÄ±lamaz denen, hayal bile edilemeyen bÃ¼yÃ¼k eserleri bir bir hizmetinize alacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m, hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde Bilecik'e toplam 206 milyon lira tarÄ±m desteÄŸi verdiklerini belirterek, Bilecik'te 2002'de bin 279 kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bir organize sanayi bÃ¶lgesi varken bugÃ¼n 6 organize sanayi bÃ¶lgesinde 26 bin kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BozÃ¼yÃ¼k Adalet SarayÄ±'nÄ± ve genÃ§lik merkezinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ±, 250 yataklÄ± hastanenin yakÄ±nda biteceÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Bursa-Bilecik hÄ±zlÄ± treni ile iki ÅŸehir arasÄ±nÄ±n 45 dakikaya dÃ¼ÅŸeceÄŸini kaydetti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, BozÃ¼yÃ¼k'te bir lojistik merkez, 10 baraj ve sulama tesisleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, bir sanayi bÃ¶lgesi daha kurduklarÄ±nÄ± belirtti.Â
Halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidileceÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°nanÄ±yorum ki 16 Nisan'da Bilecik geÃ§miÅŸin kÃ¶hne zihniyetini sandÄ±ÄŸa gÃ¶mecek ve sandÄ±kta 'evet' oylarÄ±yla rekor yazacak, tarih yazacak. Benim, milletimizin, Ã¼lkemizin istikrarÄ±na, umuduna Bilecik'in sahip Ã§Ä±kÄ±caÄŸÄ±na zerre kadar tereddÃ¼tÃ¼m yok. Ancak demokrasiye, siyasete, milli iradeye ihanet edenleri aman unutmayÄ±n. Onlar her zaman yaptÄ±klarÄ± gibi yine kirli oyunlar, ittifaklar iÃ§indeler. Kim bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor? PKK karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor, TÃ¼rkiye'nin yÄ±llardÄ±r baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Onun kÃ¶lesi olmuÅŸ HDP, o da karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. BaÅŸka kim? FETÃ–. 15 Temmuz'da bu millete acÄ± Ã§ektiren, bu milletin istiklaline, demokrasisine ve geleceÄŸine plan kuran, tezgah kuran FETÃ– de karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor, kol kola girmiÅŸler 'hayÄ±r' kampanyasÄ± yapÄ±yorlar."
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde iftira, tehdit, karalama var. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz" dedi
Ankara'da, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile benzer suÃ§lamayla aÃ§Ä±lan bir baÅŸka dava birleÅŸtirildi. Karar sonrasÄ± sanÄ±k sayÄ±sÄ± 29â€™a yÃ¼kseldi.
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