ErdoÄŸan ve Putin Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan,Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Suriye'deki son geliÅŸmeler olmak Ã¼zere uluslararasÄ± meseleler ve ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki lider, Astana mekanizmasÄ±nÄ±n ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortak Ã§aba harcamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekti.
AteÅŸkesin Suriye geneline yayÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nemine deÄŸinilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°dlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldÄ±rÄ± da gÃ¼ndeme geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bÃ¼yÃ¼k bir suÃ§ olduÄŸunu vurguladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki lider, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z ve meÅŸruiyeti tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir kurum olan Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ±nÄ± destekledikleri belirtti.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri normalleÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de deÄŸinildi.
Ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶nÃ¼ndeki tÃ¼m engellerin ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden iki lider, ilerleyen sÃ¼reÃ§te yakÄ±n temas iÃ§inde olma konusunda da mutabÄ±k kaldÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Astana mekanizmasÄ±nÄ±n ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortak Ã§aba harcamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde iftira, tehdit, karalama var. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz" dedi
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