22:12, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Fransa ile Japonya Mars'Ä±n uydusunda araÅŸtÄ±rma yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Uzay AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ulusal Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mars UydularÄ± AraÅŸtÄ±rma Projesi kapsamÄ±nda,Â Mars'Ä±n iki uydusundan gezegene en yakÄ±n ve en bÃ¼yÃ¼k olanÂ Phobos'a 2024 yÄ±lÄ±nda ulaÅŸÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re proje kapsamÄ±nda, uydudan elde edilecek verilerin dÃ¼nyaya getirilerek incelenmesi amaÃ§lanÄ±yor.

GÃ¼neÅŸ Sistemi'ndeki tÃ¼m diÄŸer uydular iÃ§inde gezegenine en yakÄ±n konumlanmÄ±ÅŸ uydu olan Phobos'un yÃ¶rÃ¼ngesi Mars yÃ¼zeyinden sadece 6000 kilometre yÃ¼kseklikte bulunuyor.

Hemen hemen yumurta ÅŸeklinde olan uydu, 1877 yÄ±lÄ±nda ABD'li astronom Asaph Hall tarafÄ±ndan bulunmuÅŸtu.

Uyduya inmenin, Mars'a inmekten daha kolay olacaÄŸÄ± ve uydu Ã¼zerinden Mars'Ä±n izlenmesinin de saÄŸlanabileceÄŸi belirtiliyor.

Rusya, 2011 yÄ±lÄ±nda uyduya bir araÃ§ gÃ¶ndermek istemiÅŸ ancak baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtu.