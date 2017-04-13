DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
Amerika
22:16, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

New York GÃ¼ney BÃ¶lge Mahkemesi'nde 24 Nisan'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klananÂ RÄ±za SarrafÂ veÂ Mehmet Hakan Atilla, takvim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±larak bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±k geÃ§en hafta Sarraf ve Atilla'nÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± iddianameleri birleÅŸtirmiÅŸ ve bÃ¶ylece dava da birleÅŸmiÅŸti. BirleÅŸtirilmiÅŸ davaya Sarraf davasÄ±nÄ±n hakimi Richard Berman bakacak.

ABDÂ medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada RÄ±za Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, kendilerine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetti.

Sarraf geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±ndan bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.

Mehmet Hakan Atilla da 27 Mart'ta JFK havalimanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zere iken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

"ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" konusunda iki suÃ§lama yÃ¶neltilen Atilla'nÄ±n suÃ§lu bulunmasÄ± halinde ilk suÃ§lamadan 20 yÄ±l, ikinci suÃ§lamadan da 30 yÄ±la kadar ceza alabileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

DAVA ERTELENEBÄ°LÄ°R

Mahkeme daha Ã¶nce Sarraf davasÄ± iÃ§in 24 Nisan'a gÃ¼n vermiÅŸti. Bu duruÅŸmada Sarraf'Ä±n savunma ekibine dahil ettiÄŸi New York'un eski Belediye BaÅŸkanÄ± Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet BakanÄ± Michael Mukasey'in durumlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

SavcÄ±lÄ±k, Giuliani ve Mukasey'in ÅŸirketlerinin temsil ettiÄŸi bazÄ± ABD bankalarÄ±nÄ±n "Sarraf'a atÄ±lÄ± suÃ§un maÄŸduru" olabilecekleri gerekÃ§esiyle "Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" ihtimalini gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.

Hakim Berman da yeni avukatlarÄ±n davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinde ne tÃ¼r rolleri olacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Son duruÅŸmada Sarraf'Ä±n avukatlarÄ±ndan Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruÅŸmalarda mÃ¼vekkili temsil etmeyeceÄŸini ancak davaya "diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼m" bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Sarraf'Ä±n suÃ§lu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar duruÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± bekleniyordu ancak Atilla'nÄ±n da davaya dahil edilmesi nedeniyle bu tarihin ertelenebileceÄŸi belirtiliyor.



Ä°lgili Konular RÄ±za Sarraf Mehmet Hakan Atilla
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor

BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ABD'nin elinde
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ABD'nin elinde

ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'nin Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlenen sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Belarus Rusya'ya doÄŸalgaz borcunun tamamÄ±nÄ± Ã¶dedi
Belarus Rusya'ya doÄŸalgaz borcunun tamamÄ±nÄ± Ã¶dedi

Belarusâ€™un, Rus Gazprom ÅŸirketine doÄŸalgaz ticareti nedeniyle oluÅŸan 726 milyon 200 bin dolarlÄ±k borcun tamamÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸi bildirildi
Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri
Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri

Hamas yÃ¶neticilerinden RÄ±dvan, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Halkbank GM YardÄ±mcÄ±sÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Halkbank GM YardÄ±mcÄ±sÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti
Afganistan'da 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ± 97 kayÄ±p
Akdeniz'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 97 kayÄ±p

Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
Senegal'de yangÄ±n 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼
Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼

YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ
ABD yanlÄ±ÅŸlÄ±kla PYD'yi vurmuÅŸ!

Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak
Fransa'da yanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± yeniden kurulmayacak

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Kosova'da

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Suriye'de Halep'in batÄ±sÄ±na fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42 yÄ±lÄ±
LÃ¼bnan'da kanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n 42. yÄ±lÄ±

KanlÄ± iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 42 yÄ±l geÃ§ti. LÃ¼bnanlÄ±lar hala savaÅŸÄ±n bugÃ¼ne ulaÅŸan siyasi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mÃ¼cadele ediyor. On beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren Ä°Ã§ savaÅŸta 150 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir milyondan fazla kiÅŸi LÃ¼bnan'Ä± terk etti.
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'
Suudi Arabistan'dan Yemen'de 'aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±'

Suudi Arabistan Ä°kinci Veliaht Prensi Muhammed'in Yemenli aÅŸiret liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset uzmanlarÄ±na gÃ¶re bir nevi "aÅŸiret aÃ§Ä±lÄ±mÄ±" anlamÄ± taÅŸÄ±yor
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da
Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 19 Nisan'da

Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 19 Nisan'da dÃ¼zenlenecek

Haberler

Halkbank'tan Atilla'nÄ±n ABD'de tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
Halkbank'tan Atilla'nÄ±n ABD'de tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ABD'de tutuklandÄ±
Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ABD'de tutuklandÄ±

RÄ±za Sarraf hakkÄ±nda 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava
RÄ±za Sarraf hakkÄ±nda 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava

Reza Zarrab davasÄ±nda karar Ã§Ä±kmadÄ±
Reza Zarrab davasÄ±nda karar Ã§Ä±kmadÄ±

Sarraf'Ä±n reddi hakim talebine red
Sarraf'Ä±n reddi hakim talebine red

Zarrab'Ä±n 6 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak duruÅŸmasÄ± iptal
Zarrab'Ä±n 6 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak duruÅŸmasÄ± iptal

RÄ±za Sarraf reddi hakim talebinde bulundu
RÄ±za Sarraf reddi hakim talebinde bulundu

Reza Zarrab'Ä±n kefalet davasÄ± ertelendi
Reza Zarrab'Ä±n kefalet davasÄ± ertelendi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 