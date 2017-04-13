22:16, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

New York GÃ¼ney BÃ¶lge Mahkemesi'nde 24 Nisan'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klananÂ RÄ±za SarrafÂ veÂ Mehmet Hakan Atilla, takvim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±larak bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±k geÃ§en hafta Sarraf ve Atilla'nÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± iddianameleri birleÅŸtirmiÅŸ ve bÃ¶ylece dava da birleÅŸmiÅŸti. BirleÅŸtirilmiÅŸ davaya Sarraf davasÄ±nÄ±n hakimi Richard Berman bakacak.

ABDÂ medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada RÄ±za Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, kendilerine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetti.

Sarraf geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±ndan bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.

Mehmet Hakan Atilla da 27 Mart'ta JFK havalimanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zere iken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

"ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" konusunda iki suÃ§lama yÃ¶neltilen Atilla'nÄ±n suÃ§lu bulunmasÄ± halinde ilk suÃ§lamadan 20 yÄ±l, ikinci suÃ§lamadan da 30 yÄ±la kadar ceza alabileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

DAVA ERTELENEBÄ°LÄ°R

Mahkeme daha Ã¶nce Sarraf davasÄ± iÃ§in 24 Nisan'a gÃ¼n vermiÅŸti. Bu duruÅŸmada Sarraf'Ä±n savunma ekibine dahil ettiÄŸi New York'un eski Belediye BaÅŸkanÄ± Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet BakanÄ± Michael Mukasey'in durumlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

SavcÄ±lÄ±k, Giuliani ve Mukasey'in ÅŸirketlerinin temsil ettiÄŸi bazÄ± ABD bankalarÄ±nÄ±n "Sarraf'a atÄ±lÄ± suÃ§un maÄŸduru" olabilecekleri gerekÃ§esiyle "Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" ihtimalini gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.

Hakim Berman da yeni avukatlarÄ±n davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinde ne tÃ¼r rolleri olacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Son duruÅŸmada Sarraf'Ä±n avukatlarÄ±ndan Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruÅŸmalarda mÃ¼vekkili temsil etmeyeceÄŸini ancak davaya "diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼m" bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Sarraf'Ä±n suÃ§lu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar duruÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± bekleniyordu ancak Atilla'nÄ±n da davaya dahil edilmesi nedeniyle bu tarihin ertelenebileceÄŸi belirtiliyor.