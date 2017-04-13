RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

New York GÃ¼ney BÃ¶lge Mahkemesi'nde 24 Nisan'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klananÂ RÄ±za SarrafÂ veÂ Mehmet Hakan Atilla, takvim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±larak bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SavcÄ±lÄ±k geÃ§en hafta Sarraf ve Atilla'nÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± iddianameleri birleÅŸtirmiÅŸ ve bÃ¶ylece dava da birleÅŸmiÅŸti. BirleÅŸtirilmiÅŸ davaya Sarraf davasÄ±nÄ±n hakimi Richard Berman bakacak.
ABDÂ medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada RÄ±za Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, kendilerine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetti.
Sarraf geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±ndan bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.
Mehmet Hakan Atilla da 27 Mart'ta JFK havalimanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zere iken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
"ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" konusunda iki suÃ§lama yÃ¶neltilen Atilla'nÄ±n suÃ§lu bulunmasÄ± halinde ilk suÃ§lamadan 20 yÄ±l, ikinci suÃ§lamadan da 30 yÄ±la kadar ceza alabileceÄŸi belirtilmiÅŸti.
Mahkeme daha Ã¶nce Sarraf davasÄ± iÃ§in 24 Nisan'a gÃ¼n vermiÅŸti. Bu duruÅŸmada Sarraf'Ä±n savunma ekibine dahil ettiÄŸi New York'un eski Belediye BaÅŸkanÄ± Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet BakanÄ± Michael Mukasey'in durumlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
SavcÄ±lÄ±k, Giuliani ve Mukasey'in ÅŸirketlerinin temsil ettiÄŸi bazÄ± ABD bankalarÄ±nÄ±n "Sarraf'a atÄ±lÄ± suÃ§un maÄŸduru" olabilecekleri gerekÃ§esiyle "Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" ihtimalini gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.
Hakim Berman da yeni avukatlarÄ±n davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinde ne tÃ¼r rolleri olacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Son duruÅŸmada Sarraf'Ä±n avukatlarÄ±ndan Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruÅŸmalarda mÃ¼vekkili temsil etmeyeceÄŸini ancak davaya "diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼m" bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
Sarraf'Ä±n suÃ§lu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar duruÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± bekleniyordu ancak Atilla'nÄ±n da davaya dahil edilmesi nedeniyle bu tarihin ertelenebileceÄŸi belirtiliyor.
"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
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