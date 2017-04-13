22:27, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda FransÄ±z taraftarlar sahaya girdi





UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±, taraftarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸiktaÅŸ,Â UEFA Avrupa LigiÂ Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Fransa'nÄ±nÂ Olympique LyonÂ takÄ±mÄ±na konuk oluyor. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mÃ¼cadele,Lyon StadÄ±'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayÄ±nlanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yÃ¶netecek. MaÃ§, Lyon taraftarÄ±nÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±.

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