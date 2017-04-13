23:33, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar atÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ekonomiyle ilgilenenler, bunu gÃ¶rmesi lazÄ±m. ArtÄ±k ÅŸu anda sanayi, ticaret bunlarla uÄŸraÅŸanlar, ÅŸunu bilmesi lazÄ±m. Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet'Â Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak." dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, TGRT Haber, Beyaz TV ve TV Net ortak canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±larak, sorularÄ± cevapladÄ±.Â

ErdoÄŸan, kararsÄ±zlarÄ±n Ã§ok olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde sÃ¶ylemlerin sorulmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸu cevabÄ±Â verdi:

"Ben artÄ±k kararsÄ±zlarÄ±n falan pek kaldÄ±ÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum. Yani bunlar artÄ±k Ã§ok Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir seviyede olsa bÃ¶yle bir durum olabilir. O da belki, siyasi partili olmak ve siyasi partisinde beklediklerini bulamamÄ±ÅŸ olmak gibi, bundan dolayÄ± bir kararsÄ±zlÄ±k olabilir. Tabii kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±na da bakÄ±nca, artÄ±k ÅŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz 'evet'de Ã§ok Ã§ok ciddi bir tÄ±rmanma sÃ¶z konusu. 'HayÄ±r'la ilgili de bir iniÅŸin burada olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi bir konumda ve tabii bir milletvekili seÃ§imi olsa, bazÄ± ÅŸeyleri aÃ§Ä±klamakta fayda olur ama bir referandum Ã¶ncesinde bÃ¶yle bir durumu ÅŸu anda aÃ§Ä±klamak pek de doÄŸru olmaz. Bunu Ã¶zellikle bu tÃ¼r araÅŸtÄ±rmayÄ± yapan ÅŸirketlerin aÃ§Ä±klamasÄ± belki Ã§ok daha isabetli olur. Ama bildiÄŸim, inandÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey ÅŸu anda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ve bizim de bu konuda mÃ¼ÅŸterek hareket ettiÄŸimiz bazÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ± ÅŸirketler 'evet'in Ã§ok Ã§ok iyi bir konumda olduÄŸudur. KararsÄ±zlar 'evet' lehinde daha Ã§ok."Â

"BEN HALKIMIN DÄ°REKT OYLARIYLA SEÃ‡Ä°LEREK GELDÄ°M"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, muhalefetin ifadeleriyle "Tek adamlÄ±k" meselesinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Bir defa (CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu) bu zat, kendi partisinin geÃ§miÅŸini bilmiyor. Ã–nce bunu Ã¶ÄŸrenmesi lazÄ±m. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼, ÅŸu anda bu sistemle tek adamlÄ±k diye bir ÅŸey gelmiyor. Bu sistemle, dÃ¼nyada da uygulamalarÄ± olan, aslÄ±nda parlamentonun iÅŸlevini artÄ±ran, bunun yanÄ±nda bir ortak aklÄ±n oluÅŸtuÄŸu bir kadro hareketi devreye giriyor." dedi.Â

Meydanlarda CHP'nin cemaziyelevvelinden Ã¶rnekler verdiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Gazi Mustafa Kemal, malum hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ±ydÄ± hem de CumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±. ArdÄ±ndan Ä°nÃ¶nÃ¼ geldi, hem partinin Genel BaÅŸkanÄ±ydÄ± hem de CumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±. Peki bunlar iÃ§in tek adam hiÃ§ dedin mi bugÃ¼ne kadar? Yok. KaldÄ± ki biz bugÃ¼ne kadar bÃ¶yle bir adÄ±m atmadÄ±k. Niye? Bizim anayasamÄ±zda Ã§Ã¼nkÃ¼ aday olduÄŸunu zaman parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etmeniz gerekiyordu. Biz istifa ettik, Ã¶yle CumhurbaÅŸkanÄ± olduk. Fakat ben ilk defa halkÄ±n seÃ§tiÄŸi bir CumhurbaÅŸkanÄ± oldum. Yani parlamento iÃ§inden seÃ§ilerek gelmedim. HalkÄ±mÄ±n direkt oylarÄ±yla seÃ§ilerek geldim ve partiden ayrÄ±ldÄ±k. Åžimdi yeni dÃ¶nemde ne oluyor? Yeni dÃ¶nemde parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etmene gerek yok. Yani Gazi Mustafa Kemal nasÄ±l partisinin genel baÅŸkanÄ± olarak kalmÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda CumhurbaÅŸkanÄ± olabilmiÅŸse, ÅŸimdi yeni dÃ¶nemde de bu olabilecek. Bu o dÃ¶nemde olabilmiÅŸse, Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶neminde de olabilmiÅŸse ÅŸimdi de olabilir. DÃ¼nyada da bunun Ã¶rnekleri var. "

"YENÄ° SÄ°STEMDE CUMHURBAÅžKANININ FESÄ°H YETKÄ°SÄ° YOK"Â

Bir soru Ã¼zerine yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n fesih yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yeniden bir seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme yetkisi var. BÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ortaya ne gelecek? Ä°ki sandÄ±k gelecek. Hem milletvekili hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±... Bir cumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±yken niye bÃ¶yle bir seÃ§ime gitme yolunu denesin ki? Bu olsa olsa fevkalade, bir hal karÅŸÄ±sÄ±nda belki bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±labilir. Åžu anda istikrar ve gÃ¼ven iÃ§in biz nereye baÅŸvuruyoruz? Diyoruz ki seÃ§im yapÄ±ldÄ± 5 yÄ±l bu Ã¼lkede herhangi bir ÅŸey yok. 5 yÄ±l bir hedef. Bunun neye faydasÄ± var biliyor musunuz? Ekonomiye. Ä°stikrar, gÃ¼ven, Ã¶zellikle kÃ¼resel sermayenin Ã¼lkemize girmesine... Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¼resel sermaye bize, 'Ne zaman seÃ§im?' 5 yÄ±l sonra. 'Arada bir ÅŸey var mÄ±?' Yok kardeÅŸim. Bizde 5 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±r bu seÃ§im. Bunun da tarihi her ÅŸeyi bellidir."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yasama organÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ ve kuvvetlendirilmesinin de ortada olduÄŸu bir dÃ¶nemde bunun hedef saptÄ±rmadan baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"TBMM ortadan kalkacak. TBMM'nin yetkileri sÄ±fÄ±ra inecek." ÅŸeklindeki sÃ¶ylentilerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Åžu anda cumhurbaÅŸkanÄ± sadece ihanet-i vataniyeden YÃ¼ce Divan'a gider. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yargÄ±lanmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. Fakat yeni dÃ¶nemde 2019 KasÄ±m ayÄ±ndan sonra baÅŸlayacak dÃ¶nemde bu defa tÃ¼m kiÅŸisel suÃ§larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼... Parlamentodaki belli Ã§oÄŸunluklar var, bunlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± zaman ne olur? YÃ¼ce Divan'a gider? Bu nedir? Parlamentonun ne denli gÃ¼Ã§lÃ¼ bir denetime ve denetim gÃ¼cÃ¼ne sahip olduÄŸudur. Åžu anda TBMM'nin Hakimler SavcÄ±lar Kurulu'na Ã¼ye verme yetkisi yoktur. Fakat yeni dÃ¶nemde Hakimler SavcÄ±lar Kurulu'na 7 Ã¼ye verme yetkisi olacak beÅŸte Ã¼Ã§le. SeÃ§imi yapacaklar. Bunlar da YargÄ±tay veya DanÄ±ÅŸtay deÄŸil. DeÄŸiÅŸik. Akademik, avukat ve Ã§eÅŸitli sÄ±nÄ±flardan insanlar parlamentodan buraya gÃ¶nderilebilecek. 7 Ã¼yeyi gÃ¶nderiyor. Bu ne zaman olacak? Hemen. Bu seÃ§imden sonra seÃ§imler, YÃ¼ksem SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan resmen aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren 30 gÃ¼n iÃ§erisinde bu 7 Ã¼yenin seÃ§imi yapÄ±lacak. Ben de 4 Ã¼yeyi atayacaÄŸÄ±m. Bir de Adalet BakanÄ± ile mÃ¼steÅŸar. Onlar buraya dahil oluyor. BÃ¶ylece 13 Ã¼yeyle Hakimler SavcÄ±lar Kurulu'nu, eskiden Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu'ydu ÅŸimdi Hakimler SavcÄ±lar Kurulu oluyor. Bu ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yorsunuz. 3 olan daire de 2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼yor bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde."

"BÄ°ZÄ°M TABULARI YIKMAMIZ LAZIM"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bu adÄ±mlarla beraber parlamentonun daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini vurgulayarak, bunu da kimsenin inkar edemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

"ErdoÄŸan sonrasÄ± ne olacak?" ÅŸeklindeki sÃ¶ylemleri de deÄŸerlendiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Biz faniyiz. BugÃ¼n varÄ±z, yarÄ±n yokuz. KaldÄ± ki 2019'dan sonra ne olacaÄŸÄ± veya 2019'a kadar elimizde bÃ¶yle bir yaÅŸam garantisi var mÄ±? Yok. Åžimdi aslolan sistemdir. Biz kiÅŸi konuÅŸmuyoruz. Biz sistemi konuÅŸuyoruz. EÄŸer, faniler Ã¼zerine bir Ã¼lkeyi bina etmeye kalkarsanÄ±z batarsÄ±nÄ±z. Onun iÃ§in baki olan, kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan bir sistem oluÅŸturalÄ±m. Bu sistem, kim gelirse gelsin Hasan, Ahmet, Mehmet neyse... Nereye uyacak? O sisteme uyacak. O sistemle Ã¼lkeyi yÃ¶netecek. Åžu anda bizler insan olarak bÃ¶yle bir durumu deÄŸerlendirirken, ÅŸuna bakmamÄ±z lazÄ±m. Tamam da bu tabudur. Bizim tabularÄ± yÄ±kmamÄ±z lazÄ±m. EÄŸer tabularÄ± yÄ±kmazsak bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶deriz. Onun iÃ§in Tayyip ErdoÄŸan bir tabu deÄŸildir. Tayyip ErdoÄŸan bir kuldur. Onlar zannediyor ki bu koltuklara oturanlar buralardan hiÃ§ kalkmayacak. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. VarÄ±z, yokuz."

"ÃœLKEYÄ° YÃ–NETECEK AKTÃ–RLERÄ° YETÄ°ÅžTÄ°RMELÄ°YÄ°Z"

Milletin iradesine saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, "Gazi Mustafa Kemal aÅŸaÄŸÄ±, Gazi Mustafa Kemal yukarÄ±. 'Biz onun partisinin baÅŸÄ±yÄ±z.' diyor. Madem Ã¶ylesin parlamentoda oturduÄŸun koltuktan karÅŸÄ±daki yazÄ±yÄ± okumuyor musun? Ne yazÄ±yor orada? Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir. AltÄ±nda da Kemal AtatÃ¼rk imzasÄ± var. Bunu okumadÄ±n mÄ±? DevamlÄ± orada yazÄ±yor. Samimi deÄŸiller. Millete gÃ¼venmiyorlar. Millete karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±zlar. EÄŸer millete gÃ¼veniyorsan millet kimi getirirse oraya... Buradan ne Tayyip ErdoÄŸanlar Ã§Ä±kar. Biz bugÃ¼n varÄ±z yarÄ±n yokuz. Mesele bu Ã¼lkeyi yÃ¶netecek aktÃ¶rleri yetiÅŸtirmektir. Bunu yetiÅŸtiriyorsanÄ±z bu Ã¼lke diridir, canlÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

"PKK Ä°LE VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z MÃœCADELE, ÃœNÄ°TER YAPININ EN GÃœZEL Ã–RNEÄžÄ°DÄ°R"

BugÃ¼ne kadar Ã¼niter yapÄ± Ã¼zerinde olumsuz bir aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¼niter yapÄ±dan federasyona geÃ§iÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olduÄŸu" iddialarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Onlar zaten al birini vur Ã¶bÃ¼rÃ¼ne, birbirlerinden farkÄ± yok." dedi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"14 yÄ±llÄ±k yÃ¶netimimizde PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bu konuda verdiÄŸimiz mÃ¼cadele, Ã¼niter yapÄ±nÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸidir. Onlar, bizim GÃ¼neydoÄŸu, DoÄŸu illerimizde Ã¼niter yapÄ±yÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼recek aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± zaman onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda aslanlar gibi dikilen biz olduk. BayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik bir ÅŸey olduÄŸu zaman aslanlar gibi onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda dikilen biz olduk. CHP, Hakkari'ye gitti, miting yaptÄ±, bir tane TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± o mitingde gÃ¶steremedi. OnlarÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ oradaki gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± HDP'ydi. OnlarÄ± arkalarÄ±na aldÄ±lar, onlarla beraber orada miting yaptÄ±lar. Bu konuyla ilgili olarak danÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±n bir aÃ§Ä±klamasÄ± olmuÅŸ, almÄ±ÅŸlar onu Ã§arpÄ±tmÄ±ÅŸlar, ki danÄ±ÅŸmanÄ±m sonra deÄŸiÅŸik ÅŸekilde onu dÃ¼zeltmeye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Ben ne diyorum, sen ona bak. BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. Bir defa 'Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karÅŸÄ±sÄ±nda ilk defa ben dururum' dedim. 1923'te rejim meselesi bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. Ondan sonraki sÃ¼reÃ§ sadece yÃ¶netim sistemleri meselesidir, ÅŸu anda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, bir yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir."

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÄ°LEKLERÄ°NDEKÄ° PRANGALAR KOPARIP ATILACAK"

GÃ¶reve geldiklerinde kiÅŸi baÅŸÄ± 3 bin 400 dolar olan milli geliri 11 bin dolara getirdiklerini, IMF'ye olan borcu 23 buÃ§uk milyar dolarken 2012 itibariyle bitirdiklerini anlatan ErdoÄŸan, "AynÄ± ÅŸekilde Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¶viz rezervi 27 buÃ§uk milyar dolarken Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¶viz rezervini de 107 milyar dolara kadar Ã§Ä±karttÄ±k. Bir ara BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde 136 milyar dolara da Ã§Ä±ktÄ±. Bu malum son olumsuz geliÅŸmeler aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekti ama problem deÄŸil bizim iÃ§in. NasÄ±l iner, nasÄ±l Ã§Ä±kar? BunlarÄ± artÄ±k gayet iyi biliyoruz. FinansmanÄ± yÃ¶netme noktasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kabiliyet..." diye konuÅŸtu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GÃ¶reve geldiÄŸimizde devletin borÃ§lanma faizi yÃ¼zde 63, enflasyon yÃ¼zde 30'du. Sonra ikisini ne yaptÄ±k? Tek haneliye Ã§ektik. Bunlar durup dururken olmadÄ±. SÃ¼reÃ§te bu Ã§ok daha hÄ±zlÄ± yÃ¼rÃ¼yecek. Bunun iÃ§in iÅŸaret fiÅŸeÄŸi neresidir? 16 Nisan. Benim halkÄ±m, bunu gÃ¶rmesi lazÄ±m. Ekonomiyle ilgilenenler, bunu gÃ¶rmesi lazÄ±m. ArtÄ±k ÅŸu anda sanayi, ticaret bunlarla uÄŸraÅŸanlar, ÅŸunu bilmesi lazÄ±m. Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet'Â Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

Hedeflerinin milli geliri 2023 yÄ±lÄ±nda 25 bin dolara ulaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "MÃ¼tevazi davranÄ±yoruz, '22 bin dolar' diyoruz. 11 bin dolarÄ± katlayalÄ±m. Åžimdi sistem noktasÄ±nda da, sisteme parlamento iÃ§indeki partiler zaten 'evet' deseydi, zaten sÄ±kÄ±ntÄ± olmayacaktÄ±. Ama ne oldu? CHP ve diÄŸeri buna yaklaÅŸmadÄ±lar. Hatta onlara ÅŸu teklif de yapÄ±ldÄ±. 'Siz de ortaya koyun, onu da gÃ¶tÃ¼relim millete. Hangisine (evet) derse o olsun. Yeter ki birlik olsun.' Ama ona da yanaÅŸmadÄ±lar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"54 SENE BEKLEDÄ°K, BUNDAN SONRA BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, pazar gÃ¼nÃ¼ halkÄ±n vereceÄŸi cevabÄ±n sadece ulusal deÄŸil, uluslararasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'Evet'in Ã§ok kuru bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, Fransa'da da seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve oradaki adaylarÄ±n hepsinin kendisini konuÅŸtuÄŸunu, Almanya'daki dergilerin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, "Ã‡ok yÃ¼ksek bir tonda evet Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda, AB ile de oturacaÄŸÄ±z masaya. Hadi bakalÄ±m, ne diyorsunuz? Var mÄ±sÄ±nÄ±z, yok musunuz? Bize kalkÄ±p da hala afra tafra yapma. VarsanÄ±z ne ala. 54 sene bekledik, bundan sonra bekleyecek zamanÄ±mÄ±z yok. Oturun kararÄ±nÄ±zÄ± verin. VermediÄŸiniz takdirde biz kendi kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

"FRANSA UZATIYOR DA KÄ°MSE KIYAMET KOPARIYOR MU?"

ErdoÄŸan, OHAL'in sÃ¼resiyle ilgili bir soru Ã¼zerine, "Dolarsa yine uzatÄ±lÄ±r. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatÄ±yor da kimse kÄ±yamet koparÄ±yor mu? Yok. Bizim buna ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸuna gÃ¶re, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli GÃ¼venlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararÄ±nÄ± alÄ±r, yola devam ederiz." dedi. Â Â

"BHARARA'NIN GÃ–REVDEN ALINMIÅž OLMASI BU OLUMLU ADIMLARDAN BÄ°R TANESÄ°"

AB ile Ã¼yelik mÃ¼zakereleri devam ederken, FETÃ– mensuplarÄ±na karÅŸÄ± bir koruganlÄ±k gÃ¶sterilmesine iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Onlar ne tÃ¼rlÃ¼ muamele yaparlarsa, aynÄ± muameleyi bizden gÃ¶recekler. Olay bu kadar basit. Onlardan birisi bizde elimize dÃ¼ÅŸerse, aynÄ± muameleyi gÃ¶rÃ¼rler. Ben bu gÃ¶revde olduÄŸum sÃ¼rece asla." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"Trump'Ä±n gelmesiyle ABD'de FETÃ– noktasÄ±nda, olumlu manada sÃ¶z edildi kamuoyunda. FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'ye iadesi noktasÄ±nda size olumlu sinyaller geliyor mu?" sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GÃ¶rÃ¼nen ÅŸey ÅŸu, Bharara denilen o savcÄ±nÄ±n malum gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±, bu olumlu adÄ±mlardan bir tanesi ama tabi Bharara'nÄ±n altÄ± ÅŸu anda tamamen onun kendi ekibi. Biz ÅŸimdi tabi bunlarÄ± da aslÄ±nda bekliyoruz ve orada gerek Fetoyla ilgili atÄ±lan adÄ±mlar, gerek RÄ±za Zarrab'la ilgili atÄ±lan adÄ±mlar, bunlarÄ± biz adil yaklaÅŸÄ±m tarzlarÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz ve adaletin bir an Ã¶nce tecellisi Ã§ok Ã¶nemli. Mesela son zamanda Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r Muavinimize yÃ¶nelik yapÄ±lan iÅŸi de bizler adil bir yaklaÅŸÄ±m olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Yani yedi kez Amerika'ya giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ olan Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r Muavininin bÃ¶yle bir ÅŸeye muhatap kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerÃ§ekten dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r, Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r."