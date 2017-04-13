23:48, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±





KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) TÃ¼rkiyeâ€™deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (PGM) bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Polis BasÄ±n SubaylÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€œBazÄ± internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revleri bazÄ± polis mensuplarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan ifadelerine baÅŸvurulduÄŸu haberleri yer almaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi. FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda teÅŸkilat bÃ¼nyesinde idari bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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