KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) TÃ¼rkiyeâ€™deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (PGM) bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Polis BasÄ±n SubaylÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€œBazÄ± internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revleri bazÄ± polis mensuplarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan ifadelerine baÅŸvurulduÄŸu haberleri yer almaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda teÅŸkilat bÃ¼nyesinde idari bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'nin Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlenen sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Belarusâ€™un, Rus Gazprom ÅŸirketine doÄŸalgaz ticareti nedeniyle oluÅŸan 726 milyon 200 bin dolarlÄ±k borcun tamamÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸi bildirildi
Hamas yÃ¶neticilerinden RÄ±dvan, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti
Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Libya'dan kalkan ve Avrupa yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir teknenin Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±, 100'e yakÄ±n mÃ¼ltecinin kaybolduÄŸu belirtildi..
YangÄ±n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde her yÄ±l binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n ibadet amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ± "Daaka" etkinliklerinde Ã§Ä±ktÄ±
Pentagon,11 nisan'da Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'lilerin oluÅŸturduÄŸu 18 kiÅŸinin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fekl, "Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasÄ±na izin verilmeyecek" dedi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Sizi de SÄ±rp tarafÄ±nÄ± da provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak, gerÃ§eÄŸi kabullenmek ve vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na teÅŸvik ediyoruz" dedi
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret Ä°zze ilÃ§esinde yerleÅŸim bÃ¶lgesini hedef alan bombardÄ±manda 3 sivil yaralandÄ±