ABD, Moskova'daki Afganistan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlananÂ Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±lÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
ToplantÄ±da Toner, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Afganistan Ã–zel Temsilcisi Zamir Kabulov'un, 14 Nisan'da Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ABD'yi davet etmesine raÄŸmen, Donald Trump hÃ¼kÃ¼metinden kimsenin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer almayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Toner, "Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere biz katÄ±lmayacaÄŸÄ±z. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla bu sadece Rusya'nÄ±n bÃ¶lgedeki etkisini artÄ±rmaya yÃ¶nelik bir toplantÄ± ve Ã§ok yapÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Rusya hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan organize edildiÄŸine dikkat Ã§eken Toner ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Afganistan'da barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± adÄ±na dÃ¼zenlenen bÃ¶lgesel Ã§alÄ±ÅŸmalara aslÄ±nda genel olarak destek veriyoruz. Afganistan konusunda Rusya ve bÃ¶lgedeki diÄŸer aktÃ¶rlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme halindeyiz. Afganistan'da sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Afganistan konusunda bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin ortak bir tutum takÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi uzun zamandan beri bizim konuya iliÅŸkin tavrÄ±mÄ±zdÄ±r."
15 Åžubat'ta Moskova'da dÃ¼zenlenen Afganistan konulu diyalog toplantÄ±sÄ±na Rusya, Pakistan, Ã‡in, Ä°ran, Hindistan ve Afganistan'dan yetkililer katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 14 Nisan'da dÃ¼zenlenmesi planlanan toplantÄ±ya ise 12 Ã¼lkeden temsilcilerin katÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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