ABD'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde Rakka operasyonuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler yapanÂ Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "ABD'li mevkidaÅŸÄ±mla bugÃ¼nÂ PYD meselesini Ã¶ncelikli olarak konuÅŸtuk.Â PYD, bir terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n koludur. Konuyu dostane bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak mÃ¼zakere ettik. Åžu anda (Rakka operasyonu anlamÄ±nda) kesinleÅŸmiÅŸ bir kararÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek durumundayÄ±m." dedi.
Siyaset,Â Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA)Â Washington OfisiÂ tarafÄ±ndan Washington'da dÃ¼zenlenen panelde konuÅŸan Bakan IÅŸÄ±k, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki Suriye merkezli konulardaki iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD ve Rakka operasyonu konusunda ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile sabah saatlerinde Pentagon'da 1,5 saatlik verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan IÅŸÄ±k, "ABD'li mevkidaÅŸÄ±mla bugÃ¼n PYD meselesini Ã¶nceliki olarak konuÅŸtuk. PYD, bir terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n koludur. Konuyu dostane bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak mÃ¼zakere ettik. Åžu anda (Rakka operasyonu anlamÄ±nda) kesinleÅŸmiÅŸ bir kararÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek durumundayÄ±m." dedi.
TÃ¼rkiye'nin her platformda PYD ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiÄŸini vurgulayan IÅŸÄ±k, bu konuda Trump yÃ¶netimi ile yakÄ±n bir temas halinde olduklarÄ±nÄ± ve konuÅŸtuklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tehditler karÅŸÄ±sÄ±nda acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirten IÅŸÄ±k, "(S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§te) Son karar aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Son karar, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile BaÅŸbakanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan verilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yesi bir Ã¼lke olarak bu ihtiyacÄ±nÄ± Ã¶ncelikle NATO kapsamÄ± iÃ§inde gidermek istediklerini, ancak bunun mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± Ã¼zerine farklÄ± arayÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini kaydeden IÅŸÄ±k, S-400'lerle ilgili sÃ¼recin bir anda alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Esed rejiminin Ä°dlib'deki kimyasal silah kullanÄ±mÄ± Ã¼zerine ABD'nin rejime ait Åžayrat Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ fÃ¼zelerle vurmasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmesinde Bakan IÅŸÄ±k ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Donald Trumpâ€™Ä±n cesaret verici karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sempati oluÅŸturdu. Ã–nemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±k son derece Ã¶nemli ve deÄŸerlidir ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmelidir."
Bakan IÅŸÄ±k, "KeÅŸke 3 yÄ±l Ã¶nce Obama yÃ¶netimi kimyasal silah ilk kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gerekli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vermiÅŸ olsaydÄ± bÃ¶lge bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir karmaÅŸaya sÃ¼rÃ¼klenmemiÅŸ olurdu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Esed'in Rusya tarafÄ±ndan desteklenmesinin kabul edilemez olduÄŸunu dile getiren IÅŸÄ±k, "Esed'li bir Ã§Ã¶zÃ¼m mÃ¼mkÃ¼n olamaz. Esed ile ancak Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼k olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±na da vurgu yapan IÅŸÄ±k, gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde aynÄ± amaÃ§lar doÄŸrultusunda yeniden bir operasyon yapÄ±labileceÄŸini anlatan IÅŸÄ±k, bu konuda kapÄ±nÄ±n tamamen kapalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Sincar'daki PKK varlÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret eden IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin her ÅŸart ve mekanda PKK ile mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek Sincar'da bir PKK varlÄ±ÄŸÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eyalet sistemi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek, S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§tÄ± son karar aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet' Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±
UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±, taraftarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Astana mekanizmasÄ±nÄ±n ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortak Ã§aba harcamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde iftira, tehdit, karalama var. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz" dedi
Ankara'da, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile benzer suÃ§lamayla aÃ§Ä±lan bir baÅŸka dava birleÅŸtirildi. Karar sonrasÄ± sanÄ±k sayÄ±sÄ± 29â€™a yÃ¼kseldi.
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