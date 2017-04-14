23:59, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarda binden fazla ev yÄ±kÄ±ldÄ±





BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin,Â Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ±ndaki tahribatÄ±n kentin doÄŸusundaki operasyonlar sonucu meydana gelen tahribattan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada BM Irak Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rÃ¼ Lise Grande, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Musul'un batÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin yerinden edildiÄŸini belirten Grande, binlerce insanÄ±n daha kentten kaÃ§mak zorunda kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Evlerin, okullarÄ±n, saÄŸlÄ±k merkezlerinin, elektrik ve su alt yapÄ±sÄ±nÄ±n zarar zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne ve yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Grande, taraflara uluslararasÄ± insani hukuk Ã§erÃ§evesinde sivillerin ve sivil alt yapÄ±nÄ±n korunmasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

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