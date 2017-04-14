GÃ¼ncelleme: 01:18, 14 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan'dan 'eyalet sistemi' iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TGRT Haber, Beyaz TV ve TV Net ortak canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan ErdoÄŸan, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

BugÃ¼ne kadarÂ Ã¼niter yapÄ±Â Ã¼zerinde olumsuz bir aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¼niter yapÄ±dan federasyona geÃ§iÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olduÄŸu" iddialarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Onlar zaten al birini vur Ã¶bÃ¼rÃ¼ne, birbirlerinden farkÄ± yok." dedi.

"1923'TE REJÄ°M MESELESÄ° BU ÃœLKENÄ°N BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°R"

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"14 yÄ±llÄ±k yÃ¶netimimizde PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bu konuda verdiÄŸimiz mÃ¼cadele, Ã¼niter yapÄ±nÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸidir. Onlar, bizim GÃ¼neydoÄŸu, DoÄŸu illerimizde Ã¼niter yapÄ±yÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼recek aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± zaman onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda aslanlar gibi dikilen biz olduk. BayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik bir ÅŸey olduÄŸu zaman aslanlar gibi onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda dikilen biz olduk. CHP, Hakkari'ye gitti, miting yaptÄ±, bir tane TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± o mitingde gÃ¶steremedi. OnlarÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ oradaki gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± HDP'ydi. OnlarÄ± arkalarÄ±na aldÄ±lar, onlarla beraber orada miting yaptÄ±lar. Bu konuyla ilgili olarak danÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±n bir aÃ§Ä±klamasÄ± olmuÅŸ, almÄ±ÅŸlar onu Ã§arpÄ±tmÄ±ÅŸlar, ki danÄ±ÅŸmanÄ±m sonra deÄŸiÅŸik ÅŸekilde onu dÃ¼zeltmeye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Ben ne diyorum, sen ona bak. BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. Bir defa 'Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karÅŸÄ±sÄ±nda ilk defa ben dururum' dedim. 1923'teÂ rejim meselesiÂ bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. Ondan sonraki sÃ¼reÃ§ sadece yÃ¶netim sistemleri meselesidir, ÅŸu anda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, bir yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir."Â

BAHÃ‡ELÄ°: BÄ°R DANIÅžMAN KALKIYOR; BÄ°R EYALET SÄ°STEMÄ°NDEN BAHSEDÄ°YOR

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eliÂ ise Star TV-NTV ortak yayÄ±nÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

"BaÅŸkan olacak kiÅŸi beÅŸ artÄ± beÅŸ yÄ±l iki dÃ¶nem gÃ¶rev yapacak ama isterse Meclis, tekrar seÃ§ime gitme kararÄ± alabilir ve dokuzuncu yÄ±lda diyebilir ki 'Bir Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem daha gÃ¶rev yapsÄ±n'. Neden bÃ¶yle bir ÅŸeye ihtiyaÃ§ duyuldu?" denilmesi Ã¼zerine BahÃ§eli, "BÃ¶yle bir ÅŸeye gerek yok. BunlarÄ± sÃ¶yleyen insanlar kendileri inanÄ±yorlar mÄ± acaba? O soruyu sormak lazÄ±m." dedi.

"CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ± da bunu dile getirmiÅŸti" ifadesi Ã¼zerine BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Zaten beni en fazla dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren konu ÅŸudur, bunu yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara da vesile olarak sÃ¶ylemiyorum, herhangi bir partinin iÃ§ meselesine karÄ±ÅŸmak iÃ§in sÃ¶ylemiyorum, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n takip ettiÄŸi politika aÃ§Ä±sÄ±ndan sÃ¶ylemiyorum. Ortada bir gerÃ§ek var. SayÄ±n BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bey, TÃ¼rkiye'de ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmadÄ±, gece gÃ¼ndÃ¼z. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar sebebiyle ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmadÄ±. Ä°lgili bakanlarÄ±n dolaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmadÄ±. Hepsi ne iÃ§in dolaÅŸÄ±yorlar, aynÄ± zamanda bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin kabulÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini halkla paylaÅŸÄ±yorlar. Åžimdi bir danÄ±ÅŸman kalkÄ±yor, bir eyalet sisteminden bahsediyor. Ã–yle bir aÃ§Ä±klamayÄ± yapan insanlar ya Adalet ve KalkÄ±nma Partisinin hedefini sabote ediyorlar veyahut da bir iÃ§ pazarlÄ±kla gÃ¶revlendirilmiÅŸ konuÅŸmacÄ±lar mÄ± bunlar? BunlarÄ± zaman gÃ¶sterecek. Åžimdi 'Eyalet sistemini getireceÄŸiz' diye bir danÄ±ÅŸman, CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yor ve CumhurbaÅŸkanÄ± da buna ses Ã§Ä±kartmÄ±yor, kabulleniyor ise o zaman iki gÃ¼n iÃ§erisinde eyalet sistemine karÅŸÄ± olan, Ã¼niter yapÄ±da dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olan Ã¼lkÃ¼cÃ¼lerin kararÄ± ne olabilir? BunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m."

Bununla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a iletip iletmediÄŸi sorulan BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"HayÄ±r, bunu saklamanÄ±n bir manasÄ± yok, benim iletmeme gerek de yok. Her ÅŸeyi yakÄ±nen takip eden bir CumhurbaÅŸkanÄ±, bir BaÅŸbakan. GeÃ§miÅŸte Kayseri'de bir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ baÅŸka bir Ã¶zelliÄŸi olmayan bir kiÅŸinin danÄ±ÅŸman olarak TÃ¼rkiye'yi sabote edebilecek cÃ¼mleleri kullanmasÄ±nÄ± anlamakta ben zorlanÄ±yorum ve kabul de etmiyorum. Ã–yle danÄ±ÅŸman olmaz, o zaman CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n, BaÅŸbakan'Ä±n, Adalet ve KalkÄ±nma Partisinin emeÄŸine, diÄŸer siyasi partilerin emeÄŸine ve MHP'nin kararÄ±nÄ± sabote eden bir insan konumundadÄ±r. Benim danÄ±ÅŸmanÄ±m olmuÅŸ olsa o saatte gÃ¶revden alÄ±rdÄ±m."Â