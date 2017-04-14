09:21, 14 Nisan 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§arslan Åžehir MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek "Konya BuluÅŸmasÄ±"nda halka hitap edecek.

(Konya/14.00)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Feriye Palace'ta basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak, Ramada Ä°stanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Double Tree by Hilton Hotel'de servis ÅŸofÃ¶rleri ve esnafla bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00/11.00/14.30)

3- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±'nda "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, STK ziyaretinin ardÄ±ndan Kutlu DoÄŸum PilavÄ± etkinliÄŸine katÄ±lacak, Ticaret BorsasÄ± ve DulkadiroÄŸlu Belediyesi ek binasÄ±nÄ± ziyaret edecek, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda konuÅŸacak.

(KahramanmaraÅŸ/13.30/14.30/16.00/20.30)Â

3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°stanbul Ãœniversitesi GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± ve bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadÄ±n temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/15.00/19.30)

4- Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, KaraisalÄ±, Seyhan ve SarÄ±Ã§am ilÃ§elerinde halkla buluÅŸacak.

(Adana/11.00/18.00/19.30)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, medya mensuplarÄ±yla bir araya gelecek, Develi ve Tomarza'da salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak.

(Kayseri/09.30-15.00)Â

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AK Parti Ladik mitingine, Kavak'ta aÃ§Ä±k hava toplantÄ±sÄ±na, Atakum sahilinde "Bisikletini Al Gel Yeni TÃ¼rkiye Ä°Ã§in SÃ¼rÃ¼yoruz" programÄ±na, Atakum ve Bafra mitinglerine iÅŸtirak edecek.

(Samsun/13.30-21.30)

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, AkÃ§aabat bÃ¶lge mitingi ile GÃ¼mÃ¼ÅŸhane-Bayburt HemÅŸehri Derneklerinin programÄ±na katÄ±lacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek "Trabzonlular BakanlarÄ±yla BuluÅŸuyor" etkinliÄŸinde konuÅŸacak.

(Trabzon/13.00/15.00/Ä°stanbul/19.00)Â

8- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Eski Stadyum'da 2. Geleneksel Ä°lkokullar ArasÄ± Spor ÅženliÄŸi ile Osmangazi Ãœniversitesi FazÄ±l Tekin Konferans Salonu'nda GenÃ§lerle KÃ¼ltÃ¼r BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak, ÅŸeker fabrikasÄ± iÅŸÃ§ileriyle bir araya gelecek, Ä°ki EylÃ¼l Caddesi esnafÄ±nÄ± ziyaret ederek esnaf odalarÄ± Ã¼yeleriyle buluÅŸacak.

(EskiÅŸehir/09.30-18.30)Â

9- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Gemerek ziyaretinin ardÄ±ndan GÃ¼rÃ¼n KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Sivas/09.00-16.00)Â

10- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, sebze hali ve otogar esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek, Ä°scehisar mitingine katÄ±lacak, temaslarda bulunacak, Bolvadin'de mehter yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne iÅŸtirak edecek.

(Afyonkarahisar/08.30-21.00)Â

11- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Konak Belediyesi Ä°ÅŸ Merkezi'nde Konak EÄŸitim Merkezi kahvaltÄ±sÄ±na katÄ±lacak, esnafÄ± ziyaret edecek; Ãœreten Eller sergisi ile Malatya Down Sendromlular DerneÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Åžehit Ã–mer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki "Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Tam Destek" konferansÄ±na ve Ã‡ukurdere mahalle mitingine iÅŸtirak edecek.

(Malatya/09.30-19.30)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, halk oylamasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Dereli ve YaÄŸlÄ±dere'de sÃ¼rdÃ¼recek.

(Giresun/14.00/17.00)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã‡ilimli ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek, DÃ¼zcespor-YeÅŸil Bursa maÃ§Ä±nÄ± izleyecek, BoÄŸaziÃ§i beldesi ve Ã–zel Ä°lim OkullarÄ±na ziyarette bulunacak.

(DÃ¼zce/10.00-18.00)Â

3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, KaleÄ±Ì‡cÌ§Ä±Ì‡'ni zÄ±Ì‡yaret edecek, Dokuzkavaklar ve KarahasanlÄ±'da halkla bulusÌ§acak.

(Denizli/15.00/20.00/21.30)

4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Birlik VakfÄ± Ã¼yeleriyle kahvaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Darende ilÃ§e mitingine, Hak-Ä°ÅŸ Konfederasyonun konferansÄ±na ve Ã‡Ã¶ÅŸnÃ¼k mahalle mitingine katÄ±lacak.

(Malatya/09.00-19.30)

5- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, 21 Åžubat KÃ¼Ã§Ã¼k Sanayi Sitesiâ€™ndeki iÅŸ yerlerine ruhsat daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, esnaf ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Bayburt/11.00/13.30)Â

6- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± sanayi ciro endeksi ile mart ayÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retici fiyat endeksini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bir araya gelecek.

(Moskova)

2- Avrasya Ekonomik YÃ¼ksek Konseyi toplantÄ±sÄ± ve Kollektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye Ã¼lkelerin gayri resmi zirvesi, KÄ±rgÄ±zistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Ermenistan devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BiÅŸkek'de yapÄ±lacak.

(BiÅŸkek)

3- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n Â DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

5- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)



GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konferans Salonu'nda "Hazreti Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" temalÄ± 2017 YÄ±lÄ± Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yapacak.

(Ankara/10.00)



SPOR

1- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali, Rusya'nÄ±n Ekaterinburg kentinde baÅŸlayacak.

- Ä°lk gÃ¼n yarÄ± finalde FenerbahÃ§e-UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk-USK Prag maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ekaterinburg/17.00/19.30)Â

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 26. haftasÄ±, Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ ve FenerbahÃ§e-Gaziantep Basketbol maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/18.00/Ä°zmir/19.00/Ä°stanbul/20.00)Â

3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarÄ± finalinde FenerbahÃ§e-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat BankasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/17.00/Ankara/20.00)Â

4- Spor Toto 2. ve 3. Lig maÃ§larÄ± oynanacak.



Ã–ZEL HABER

1- KDVâ€™de yeni dÃ¶nem kapÄ±da

- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:

- "(KDV dÃ¼zenlemesi) Birinci Ã¶nceliÄŸimiz Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim ve ihracat Ã¼zerinde yÃ¼k oluÅŸturan KDV uygulamalarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak"

- "Yaz aylarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bir noktaya getireceÄŸiz"

- "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra bir kamu yÃ¶netimi reformunu mutlaka yapacaÄŸÄ±z. Daha yatay, sade, sonuca odaklÄ± ve vatandaÅŸ neredeyse sorunu o noktada Ã§Ã¶zen bir yÃ¶netim yapÄ±sÄ±nÄ± getireceÄŸiz"

2- "Yalan Ã¼zerine inÅŸa ettikleri kampanya Ã§Ã¶ktÃ¼"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "Ã–zellikle muhalefetin yalan Ã¼zerine inÅŸa ettiÄŸi ve her hafta bir iftirayla algÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kampanyanÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz"

- "HayÄ±r' diyenler de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met modelinin iÃ§erisindeki 18 maddeyi inceleyerek 'hayÄ±r' dediklerini ifade etmiyorlar. Ya kiÅŸiler Ã¼zerinden ya milletvekilline ya bakana ya da belediyeye kÄ±zdÄ±klarÄ± iÃ§in 'hayÄ±r' diyeceklerini ifade ediyorlar. Oysa bu doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil"

- "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met modeliyle beraber bu 15 yÄ±lÄ± 5 yÄ±la sÄ±ÄŸdÄ±rmanÄ±n tercihini yapacaÄŸÄ±z"

3- TÃœBÄ°TAK'Ä±n "KanatlÄ± GÃ¼dÃ¼m Kiti" gÃ¶reve hazÄ±r

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼:

- "TÃœBÄ°TAK SAGE tarafÄ±ndan yerli imkanlarla geliÅŸtirilen KanatlÄ± GÃ¼dÃ¼m Kiti'nin, ilk parti teslimatlarÄ± mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak"

- "Seri Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Ã¼retici sanayi kuruluÅŸu belirlendi ve sÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelindi. BÃ¶ylece Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterine girecek yeni gÃ¼dÃ¼m kiti iÃ§in Ar-Ge'den Seri Ãœretime dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reci tamamlanmÄ±ÅŸ olacak"

- "KanatlÄ± GÃ¼dÃ¼m Kiti'nin, uÃ§uÅŸ menzili 110 kilometreyi buluyor. Menzil ve vuruÅŸ yeteneÄŸi sayesinde KanatlÄ± GÃ¼dÃ¼m Kiti kullanan savaÅŸ uÃ§aklarÄ±mÄ±z, tehdit bÃ¶lgesine hiÃ§ girmeden hedeflerine taarruz ederek bertaraf edebiliyor"